الوحش وصل السعودية.. تويوتا تندرا 2022 السيارة الفخمة القوية بمواصفات واسعار جبارة

الوحش وصل السعودية.. تويوتا تندرا 2022 ، تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2022 قوية ومتينة بشكل كبير لقد انتشرت بشكل كبير ونمن في الأسواق وأثبتت أنها قوية وتغلبت على عقبات مستحيلة حان الوقت لنقدم لكم سيارة تندرا 2022 الجديدة كلياً باعتبارها أقوى شاحنة ومن أهم السيارات المتوفرة حالياً في الأسواق المحلية والعالمية بمواصفاتها الممتازة تحمل العديد من المواصفات التي جعلتها على قائمة السيارات الحديثة الأكثر استخدامًا، وفي هذا المقال سنوضح لكم الكثير من المميزات الفريدة التي تتضمنها سيارة تويوتا تندرا تابعونا.

سيارة تويوتا تندرا موجودة بتصميمين مختلفين، وبها 4 أبواب تحتوي على مصابيح من الأمام نوع ليد ومتوفرة على جانبي شبكة السيارة من الأمام.

يوجد بها محرك أساسي بسعة 3.5 لتر وقوة 389 حصان وقدرة سحب تبلغ 8300 رطل مع ناقل حركة يعمل بشكل تلقائي بست سرعات وآخر محرك هجين سعة 3.5 لتر، ثنائي التيربو مزود ببطارية من النيكل والمعدن بقوة 288 فولت

السيارة مجهزة بكابينة بسرير قصير 1.6 متر وسقف السيارة ذو سقف زجاجي ذات الشكل البانورامي.

هناك مساحة تخزين كبيرة داخل السيارة.

يوجد بداخلها شاشة تاتش والسيارة متوافقة مع Android Auto ومزودة بشاحن لاسلكي كما تحتوي السيارة على وحدة قيادة مركزية تستخدم لأغراض متنوعة، كما تم تجهيز المقاعد الأوتوماتيكية، في الخلف والأمام، بوظيفة التبريد والتدفئة.

تحتوي السيارة على عدد محدود من الكبائن المزدوجة، وتصميمها الخارجي معروف بقوة عضلاته.

يأتي بعدد من التقنيات التي تساعد على ضمان السلامة المطلقة أثناء القيادة، وهذه من أكثر السمات المميزة للسيارة مثل نظام ما قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة، وتنبيه مغادرة المسار مع نظام تحذير Sway، ونظام تثبيت السرعة بالرادار الديناميكي، والحزم العالية التلقائية.

يحتوي سيارة تويوتا تندرا أيضًا على شريط إضاءة الطرق المظلمة والصعبة مدمج في الشبكة الأمامية، يتم تنشيطه بواسطة زر موجود على جانب السائق، وهو مصمم إضاءة الجوانب بشكل أكبر.