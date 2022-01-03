سيارة المغامرات.. تويوتا اف جي كروزر 2022 فالسعودية الوحش الجديد بمواصفات واسعار مذهلة

سيارة المغامرات.. تويوتا اف جي كروزر 2022 فالسعودية ، ستجد أن تجربة سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 رائعة ومليئة بالإثارة وتستطيع القيام برحلات ومغامرات بها مهما كان الطريق ولذا ستأخذك لاستكشاف الكثير من المواصفات حول السيارة وتصنيعها وسعرها وخاصًة انها سيارة مميزة ويعشقها الكثير من الشباب تتميز بتصميم خارجي يتماشى مع طبيعة الشباب وذلك إلى جانب تصميمها من الداخل حتى يشعر الركاب والسائق بالكثير من الراحة والامان أثناء السير ولذا دعونا نوضح لكم الكثير حول مواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022.

سيارة المغامرات.. تويوتا اف جي كروزر 2022 فالسعودية

السيارة تحوي العديد من المزايا التي جعلت لها مكانة مميزة بين الكثير من حيث الجودة والأداء كما أن المواد المستخدمة في التصميم الخارجي، والتصميم الداخلي للمقصورة الداخلية رائعة ومن أهم مزاياها الآتي:

تتضمن السيارة نظام صوتي رائع ومعروف عنها القوة والتحكم والشفافية، كما يوجد بها نظام كشف يعمل على تحسين أداء السيارة على الطرق المعرضة للحوادث.

تتميز السيارة بقوتها وسعة المحرك 4.0 لتر وعزم دوران 380 نيوتن متر.

يوجد بالسيارة الكثير من أنظمة الأمان من سادة هوائية ونظام حزام الأمان لضمان سلامة الركاب ،

السيارة مجهزة بنظام التحكم في الجر الذي يسمح لك بتقليل التباطؤ.

يوجد بداخل السيارة محرك سداسي الأسطوانات يجعل السائق لديه القدرة على التحكم أثناء القيادة.

لديها ما يعرف بنظام الكبح EBD التحكم في قوة الكبح باستخدام مستشعرات الجسم، كما يوجد بها فتحة كبيرة لتسهيل عملية الشحن السريع في السيارة.

مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي وتتميز بخفتها وخفة حركتها أثناء المناورات.

مزود بقفل خاص لإطلاق الهواء في الخلف، مما يتيح هروبًا طفيفًا من الرمال.

معظم عناصر المقصورة الداخلية مغطاة بطبقة من المطاط، وهذا يضمن للسائق والركاب المتانة والعملية من حيث سهولة التنظيف، والمتانة، وطارد للماء.

السيارة مزودة بباب خلفي عريض يسهل عملية التحميل السريع داخل السيارة.

توفر الرفارف المتوفرة في السيارة للمستخدم الراحة والأمان، فهي تقلل من تأثير الاصطدام خاصة أثناء القيادة على الطرق الصعبة.

يمكن للسائق مراقبة ما يحدث في محيط السيارة الخلفي من خلال كاميرا خلفية تسهل على السائق مراقبة الطريق وتجنب الاصطدام.