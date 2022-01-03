اسطورة السيارات.. تويوتا اف جي كروزر الواعرة الجبارة فالسعودية بمواصفات واسعار ولا فى الخيال

اسطورة السيارات.. تويوتا اف جي كروزر الواعرة الجبارة ، تبحث عن مواصفات تويوتا اف جي كروزر تستطيع من خلالها تحدي الصعاب التي قد تواجهك أثناء القيادة مثل الطرق الصعبة والاجواء المتغيرة فتلك السيارة اختيار رائع لأنها تتمتع بالكثير من المزايا الرائعة التي ستبهرك بشكل كبير، كما انها تناسب كل من يعيش في الجبال أو قد تواجة الكثير من العواصف الثلجية حيث تم تصنيع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل متين وأنا أحب كل التصميم القديم وسهولة التنظيف في الداخل.

اسطورة السيارات.. تويوتا اف جي كروزر الواعرة الجبارة

تتمتع سيارة تويوتا اف جي كروزر بالكثير من المميزات ومن ضمنها:

تتميز تلك السيارة رباعية الدفع بأنها كبيرة وشديدة التحمل، فإنها تسير بسلاسة ورشاقة.

قادرة على مواجهة الطقس، حيث ستأخذك هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى أي مكان وفي أي ظروف جوية.

الاقتصاد في استهلاك الوقود كما يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي في القيادة اليومية.

لن تشعر بالضوضاء مع الإطارات الجيدة للطرق الوعرة.

يمكنك طي المقاعد الموجودة على جانب الراكب بشكل مسطح تمامًا لاستيعاب الأشياء الأطول يوجد خطافات التثبيت في جميع أنحاء المقصورة.

البابان كبيران وأنيقان في نفس الوقت، بالإضافة إلى الباب الخلفي المميز في مؤخرة السيارة والذي يسمح بتحميل الأحمال بسهولة.

السيارة تتحمل الرحلات الطويلة بسهولة، كما أن المقعد والأرض مغطاة بالمطاط لمزيد من المتانة ولتسهيل إزالة الأوساخ والماء.

المحرك: 6 سلندرات، 4.0 لتر، القوة القصوى: 268 حصان / 5600 دورة في الدقيقة، أقصى عزم دوران 380 نيوتن متر / 4400 دورة في الدقيقة، ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

يمكن تعديل ارتفاع مقعد السائق يدويً، كما يوجد بها مسند ذراع السائق.

تحتوي على مكيف هواء يدوي ويوجد بها مرآة الرؤية الخلفية.

واقيات الشمس للسائق والراكب الأمامي وكذلك واقيات الشمس الجانبية للسائق والراكب الأمامي.

نظام صوتي وترفيهي حيث يوجد بشاشة تاتش مقاس 7 بوصات ومنفذ بلوتوث / USB.

يوجد بالسيارة صفيحة تزلج أمامية أسفل السيارة .

أضواء أمامية (هالوجينية) ومرايا جانبية بتحكم كهربائي.

ديكور فضي على الجناح الخلفي وجانبي.

نظام التحكم في ثبات السيارة ونظام التحكم في الجر الناتج عن التسارع.

وصل سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية هي: