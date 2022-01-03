أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية بالشكل الجديد بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022، تعتبر السيارة من نوع السيارة تويوتا راش 2022 من بين الخيارات الأفضل والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للقيادة الآمنة والسريعة والأكثر ثباتا وقوة تحت أصعب الظروف من الطرق الوعرة والمنعرجات والمنعطفات وما إلى ذلك، لذا يبحث المشترين عن مختلف المواصفات التي تخص السيارة المتميزة وفائقة الجودة من ماركة تويوتا موديل راش الأشهر، وعن أهم التجهيزات التي تتعلق بالسيارة نتحدث بالتفصيل من خلال ما يلي من إجمال الفقرات القادمة والتي تهتم بذكر كل المواصفات التي تتعلق بتلك السيارة الشهيرة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022

السيارة تويوتا راش 2022 من أهم الموديلات المتميزة والتي لها باع كبير وشهرة في عالم السيارات كما تتمتع بالعديد من التجهيزات والمواصفات والتي تؤهلها كي تكون هي الأفضل، حيث تعد السيارة مزيج ما بين الأداء القوي والتصميم العصري والألوان المتعددة والتي ترضي مختلف الأذواق، ومن خلال الآتي نقدم توضيح لأهم المواصفات التي تخص السيارة:

تعد واحدة من السيارات الإندونيسية النشأة يابانية التقنيات والتكنولوجيا، ويتم التوزيع لها من خلال التوكيل الخاص بالشركة تويوتا ومتاحة بالسوق المحلي.

المقصورة من الداخل تتيح استيعاب عدد سبعة من الركاب وتتوفر سبعة من المقاعد المريحة والمعززة بالوسائد الهوائية.

المقصورة متسعة وتتوفر فيها مختلف الملحقات للرفاهية ومنها شاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.

المحرك المخصص للسيارة بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

المحرك بعزم دوران مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

التسارع الخاص بها يتم خلال ثلاثة عشر ثانية.

المحرك يدور بمعدل أربعة آلاف وستمائة لفة وهذا كل دقيقة واحدة.

المحرك يدور بمعدل أربعة آلاف وستمائة لفة وهذا كل دقيقة واحدة. الناقل من النوع الأوتوماتيك وبالسرعات التي تبلغ أربعة ومتدرجة.

السيارة بمحرك أربعة سلندر.

السيارة مزودة بالفرامل التي تمع الانزلاق وتعمل بالنظام إي بي إس.

التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل يعد مميز لعمل الفرامل مع التوزيع للقوة الخاصة بالفرامل على أربع عجلات.

تتوفر الخاصية هل ستارت أسيست، وهي التي من دورها أن تساعد في أمر الصعود الخاص بالسيارة وهبوطها على المنحدرات ومختلف الطرق المتعرجة، مع التوفر للنظام الخاص بالإشارات التي تعمل حال الطوارئ.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022مميزات سيارة تويوتا راش 2022