أسعار تويوتا السعودية تعرف على المواصفات وأرخص الأسعار لشراء سيارتك الآن

أسعار تويوتا السعودية هي من أفضل الموضوعات التي يفضلها الكثير من المهتمين بمجال السيارات بوجه عام، حيث أن ماركة تويوتا من أفضل ماركات السيارات في جميع دول العالم، وذلك بسبب تميزها الفريد في التصميم والأشكال الرائعة التي تناسب كافة الأذواق، حيث أن تويوتا من أشهر السيارات التي تتنافس كل عام في سباقات سوق السيارات من حيث التقنية والسرعة والكفاءة، فهي سيارات تم تصنيعها بطراز خاص وشكل رائع، ويوجد منها الكثير من الفئات التي تناسب جميع الفئات العمرية وحسب سعر السيارة تزيد أو تقل مواصفاتها.

أسعار تويوتا السعودية

تعتبر تويوتا من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن أحدث أسعارها كما يلي:

سيارة تويوتا سوبرا 2022

نوضح لكم مواصفات تويوتا سوبرا 2022 من حيث العيوب والمميزات مع الأسعار داخل المملكة.

تمتلك السيارة محرك شديد، وصوت السيارة منخفض أثناء القيادة،.

كما تمتلك السيارة مكبرات صوت عالية الجودة من أجل تشغيل الموسيقى أثناء القيادة.

تتميز السيارة بشكل فريد وجذاب.

هي سيارة رياضية تمتلك قدرة هائلة في السرعة التدريجية.

كما يوجد بها عوازل عن الأصوات الخارجية.

تمتلك السيارة نوافذ صغيرة.

لا يوجد فيها ناقل يدوي للحركة.

سعر تلك السيارة غالي جداً حيث يصل سعرها إلى 190 ألف ريال سعودي.

لا يمكن تخزين الأشياء الكثيرة في حقيبتها الخلفية نظرا لضيق المساحة.

كما أن أعمدة سقف السيارة سميكة جدا، وتعمل على حجب الرؤية.

مما يتسبب صعوبة الدخول والخروج من وإلى السيارة.

مميزات تويوتا سوبرا 2022عيوب تويوتا سوبرا 2022

سيارات تويوتا السعودية

تتنوع سيارات تويوتا السعودية على حسب مواصفاتها، وهي كالتالي:

تمتلك هذه السيارة السرعات المتدرجة حيث يوجد بها السرعة من 0: 100 في وقت زمني محدد قد يصل إلى 12 ثانية.

وتمتلك هذه السيارة 14 سم ارتفاع عن الأرض.

وأقصى سرعة لها هي 175 كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما أن ذلك كله في الموديلات الحديثة من السيارة.

حيث أن بها جر أمامي للعجلات.

وتستهلك وقود 4.4 لتر لكل 100 كيلو متر، والمحرك به 6 سرعات ناقلة يسهل التحكم بها.

يبلغ ثمن تويوتا يارس 50 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس 2022