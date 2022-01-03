لاندكروزر 2022 تضرب جيب لكزس 2022 بمقتل وتحرمها الصدارة بميزة جبارة

جيب لكزس 2022 هي السيارة التي من المنتظر طرحها تزامنا مع مرور أي لحظة في الربع الأول من عام 2022، وتمتلك السيارة شعبية جبارة في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تلعب على عنصرين الفخامة والقوة، وعلى صعيد القوة، تسعى السيارة لأن تكون الأقوى في التصميم والأداء، لكن لاندكروزر 2022 لعبت على وتر آخر أثبت نجاحه بالتجربة وهو عامل السعر، فمع تقارب إمكانيات السيارتين الجديدتين مع بعضهم من التي سوف تحظى بأكثر نسبة مبيعات؟

تتراوح أسعار جيب لكزس 2022 بحسب خبراء السيارات ما بين الـ450 و600 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه يبلغ سعر أعلى فئة VXR في لاندكروزر 2022 حوالي 404 ألف ريال سعودي.

المقارنة يتم إجرائها بناءً على مواصفات فئة LX 600 من لكزس وفئة VXR من لاندكروزر.

وفي الوقت نفسه السيارتين يأتيان بنفس قوة المحرك، 409 حصان لكلا منهما.

ناقل الحركة في السيارتين هو أوتوماتيكي بعشر سرعات لإخراج أكبر قوة من المحرك ذو القدرة العملاقة.

لاندكروزر أثقل من لكزس بحوالي نصف طن وهو ما يعني أن قوة محرك الأخيرة ستكون ظاهرة بصورة أكبر نسبيا.

وفي الوقت نفسه استهلاك الوقود في لاندكروزر الجديدة هو 9.4 لكل 100 كيلومتر.

ذكرت تسريبات أن لكزس أنها سوف تقلل من استهلاك الوقود في سيارتها الجديدة بتكنولوجيا جديدة وهو أمر مميز للغاية.

لكن هل يستحق كل هذا الفارق بالسعر؟

حصلت لكزس بحسب التسريبات على نظام تعليق بتعديلات قوية ومن المفترض أن هذه التعديلات سوف ترفع من جودة الأداء.

وفي الوقت نفسه نظام تعليق لاندكروزر لا يعاني من أي مشكلات وهو مشجع للغاية على خوض المغامرات وكذلك نظام تعليق لكزس 2021.

تجهيزات الآمان في السيارتين متساوية وهي على أعلى مستوى متاح في أمان السيارات في العالم.

خامات تقفيل السيارتين الداخلية على أعلى جودة لكن هناك فارق واضح لصالح لكزس 2022 بحسب الصور الرسمية.

وفي النهاية تسعى لكزس من خلال لمساتها الخلابة في تصميم موديلها الجديد نيل نصيب الأسد من المبيعات وهو ما سوف يظهر الايام القادمة.

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