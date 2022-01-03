مواصفات واسعار سيارة فورد رينجر 2022 السعودية أقوى سيارات الدفع الرباعي

سيارة فورد رينجر 2022 هي أحد سيارات العلامة التجارية “فورد” وتنضم هذه السيارة إلى فئات البيك اب الجديدة والتي تأتي بمواصفات ممتازة سواء من ناحية التصميم أو قوة المحرك، وعملت فورد على توفير مجموعة من فئات هذه السيارة ولكل منهم مميزات وأنظمة أمان مختلفة، بالإضافة إلى حرص الشركة على توفير أفضل التقنيات التكنولوجية لتوفير أكبر قدر من الراحة للعملاء والحرص على روح المغامرة.

مواصفات سيارة فورد رينجر 2022 الخارجية

تأتي المواصفات الخارجية للسيارة فورد رينجر كما يلي:

يتم تغليف الشبكة الأمامية بإطار من الكروم اللامع وتحمل أشارة رينجر المدمجة في مصابيح LED الكاملة وأضواء التشغيل النهاري مع العدسات الداخلية، بالإضافة إلى مؤشرات الانعطاف الجانبية الهالوجين.

وتوجد فتحة تهوية صغيرة مع مصابيح ضباب هالوجين في الجزء السفلي من المصد الأمامي.

كما يبلغ قطر الاطارات 17 بوصة ويبلغ حجمها 265 إطارًا، يوجد على جانبي السيارة قطع بسيطة من الكروم، وهناك شبكة تهوية، لكنها مجرد زخرفة عليها شعار المحرك.

ويوجد مرايات جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف ومقابض أبواب من الكروم وزر دخول ذكي وحواف جانبية لتسلق السيارة مع شعار 4X4 على جانب صندوق السيارة والجزء السفلي منها بنفس لون جسم السيارة والجزء العلوي منها مطلي بالكروم.

تفتح وتغلق المرايا الجانبية بشكل كهربائي ويمكن أيضًا تشغيلها كهربائيا من الداخل.

تفتح وتغلق المرايا الجانبية بشكل كهربائي ويمكن أيضًا تشغيلها كهربائيا من الداخل. ويحتوي الصندوق الخلفي على عوارض فضية لامعة ضخمة بتصميم عمودي يتكون من ثلاث لمبات، الأولى للإضاءة، والثانية للإشارات، والثالثة للعودة، و المصد الخلفي مطلي بالكروم مع مكان لتسلق صندوق السيارة.

كما يوجد في الخلف أربعة حساسات لوقوف السيارات.

الإمكانيات الداخلية لسيارة فورد رينجر 2022

تأتي المواصفات الداخلية إلى سيارة فورد رينجر كما يلي:

تحتوي المقاعد على غطاء قماشي أسود يمكن تحريكه بعدة طرق يدوية، الأبواب الداخلية مصنوعة من البلاستيك سواء كان أسود أو فضي لامع.

وتصنيع مقابض أبواب السيارة الداخلية من مادة الكروم اللامع، وتطعيمات الكروم منتشرة حول المقدمة في فتحات تكييف الهواء بلوحة القيادة.

وعجلة القيادة مغطاة بالجلد و تحتوي على أزرار للتحكم في إعدادات الرحلة على الشاشة الخلفية ونظام الترفيه ومستوى صوت الموسيقى بالإضافة إلى الرد على المكالمات والأوامر الصوتية والسيطرة على السرعة.

زر يبدأ محرك السيارة ويوقفه، و شاشة معلومات مقاس 7 بوصات في وسط الكونسول تعرض نظام ملاحة وخرائط وتجيب على الهاتف وتعرض الكاميرا الخلفية أثناء الاستجابة لحركة الكاميرا الخلفية وعجلة القيادة.

توجد ثلاثة أزرار في الكونسول الوسطي، وهما:

باستخدام نظام المساعدة يمكنك التحكم في السيارة على المنحدرات.

ويتم تنشيط الجر في السيارة بالضغط على زر الإلغاء.

لتشغيل وفصل السيارة يوجد زر الدفرنس.

ويسمح لك الزر الدائري بالتبديل بين وضع الدفع الخلفي، والوضع الخفيف المزدوج، والثنائي الثقيل.

كما يوجد تكاية متوسطة ​​الحجم بين المقاعد الأمامية، وأسفله يوجد بيت صغير للاكواب.

أسعار Ford Ranger 2022

توجد مجموعة من الفئات إلى سيارة Ford Ranger داخل الأسواق السعودية وهي كما يلي: