مواصفات سيارة هافال 2022 و أسعار هافال 2022 H9 الشكل الجديد بالسعودية

مواصفات سيارة هافال 2022 السيارة الجديدة الكهربائية ذات الموديلات المتعددة بأشكالها المختلفة . والتي طرحت بالأسواق بعد عرض تفاصيل السيارة بالكامل داخل معرض جدة للسيارات . كما تم عرض سعر هافال 2022 H9 فل كامل داخل المعارض الخاصة بالسيارات في المملكة . كذلك بجانب كامل المواصفات الخاصة بالشكل المميز هافال 2022 H9 الشكل الجديد . كما بالنسبة إلي أسعار سيارات هافال في السعودية تختلف وفقاً للفئات المعروضة داخل المعارض بالسعودية . حيث كل فئة من هافال 2022 تتميز بمواصفات تختلف عن مواصفات السيارة الأخري . وذلك السبب هو الذي يحدد سعر سيارة هافال 2022 وفقاً لمواصفاتها وإمكانياتها المصنعة بها . ومن خلال المقال سنعرض كافة تفاصيل مواصفات و أسعار هافال 2022 H9 للفئات المختلفة المطروحة بالأسواق .

مواصفات سيارة هافال 2022 الشكل الجديد المطروحة بالسعودية

جاءت مواصفات سيارة هافال 2022 المتعددة التي تميز كل فئة من فئات سيارة هافال . عن الأخري والتي تم عرض كامل تفاصيلها داخل معرض جدة والذي كان منذ ثلاثة أيام . وقبل أن نتعرف علي تفاصيل هافال 2022 نتعرف علي فئاتها المختلفة كالتالي :-

تطرح سيارة هافال جوليان 2022 وهي الفئة الأولي من السيارة .

كما تأتي بفئة أخري وهي هافال 2022 H6 .

ذلك بجانب الفئة المميزة من السيارة وهي هافال 2022 H9 .

كذلك بجانب فئة هافال H6 أكتيف 2022 .

وتطرح أيضاً داخل الأسواق هافال H6 بيسك 2022 .

كما يتم طرح فئة أخري وهي هافال H6 بريميوم 2022 .

كذلك تأتي الفئة الأكثر طلباً وهي هافال H6 بريميوم دفع رباعي 2022 .

تعددت أشكال هافال المطروحة والتي تأتي أيضاً بفئة هافال H9 كومفورت 2022 .

أيضاً تطرح بجانب تلك الفئات سيارة هافال H9 سوبر دجنتي 2022 .

وهناك العديد من فئات سيارة هافال 2022 المطروحة داخل المملكة العربية السعودية .

تعددت المواصفات في هافال 2022 H9 الشكل الجديد وتطرح بأبعاد طول 4472 سم . كما تطرح السيارة بأبعاد العرض الخاصة بها وهي 1841 سم . ذلك بجانب أبعاد أرتفاع سيارة هافال 2022 وهي 1691 سم . كذلك من ضمن مواصفاتها تأتي هافال بسعة شنطة خلفية 337 لتر . أما عن محرك هافال 2022 فهو رباعي الأسطوانات وسعة ذلك المحرك هي 1500 CC . كما تميز محرك هافال 2022 بقوة عدد أحصنة 150 حصان . عزم الدوران الخاص بمحرك سيارة هافال تصل قوته إلي 220 نيوتن / متر . كذلك تتميز هافال الشكل الجديد 2022 بمحرك تم تزويده بسبعة سرعات مختلفة ويعمل بشكل أوتوماتيكي .

ما هي مواصفات سيارة هافال 2022 المطروحة بالسعودية

أسعار سيارات هافال في السعودية بفئاتها المختلفة

تنوعت أسعار سيارات هافال في السعودية وفقاً لفئاتها العديدة المطروحة بمعارض سيارات المملكة . وذلك لأن هافال 2022 يتم طرحها بفئات كثيرة ولذلك تختلف أسعارها وفقاً لنوع السيارة وحسب مواصفاتها وهي كالتالي :-

هافال H9 دجنتي 2022 سعرها 123039 ريال سعودي .

كما تحدد سعر سيارة هافال 2022 لفئة هافال H9 سوبر دجنتي 2022 بقيمة 129939 ريال .

كذلك تطرح هافال جوليان 2022 بسعر 67839 ريال سعودي .

أما هافال 2022 H6 بسعر 82789 ريال سعودي .

هافال 2022 H9 سعرها تحدد بقيمة 111539 ريال سعودي .

كذلك تأتي هافال H6 بريميوم 2022 بسعر 98889 ريال سعودي .

كما تحدد قيمة هافال H6 بريميوم دفع رباعي 2022 بسعر 103489 ريال سعودي .

أما عن سعر هافال جوليان أكتيف 2022 تحددت قيمتها بسعر 73589 ريال سعودي .

كما تطرح هافال جوليان بريميوم 2022 بسعر 82789 ريال سعودي .

مواصفات سيارة هافال 2022 المطروحة داخل الأسواق السعودية بعد أن تم عرضها داخل معرض جدة منذ أيام قليلة . تم عرض التفاصيل الخاصة بها داخل المقال . بجانب عرض أسعار الفئات المختلفة من سيارة هافال 2022 .