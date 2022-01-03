هيونداي ازيرا 2023 مواصفات الجيل السابع الخرافي والسعر خارج المنافسة

هيونداي ازيرا 2023 ، سيارة هيونداي تعد من أجمل السيارات المتربعة على عرش المركبات منذ زمن بعيد حيث أنها تتمتع بالمرونة والسلاسة وقد تم الإعلان منذ أشهر عن تدشين شركة هيونداي لواحدة من سياراتها الاختبارية في 2021، والسيارة باسم Heritage، كما أن السيارة تتمتع بتصميم كلاسيكي والتصميم مستوحى بشكل مباشر وأساسي من موديل أزيرا في جيلها الأول، كما أن ذلك الموديل تم إصداره كاحتفال بمرور 35 عامًا على انطلاق السيارة في الأسواق وسنتعرف على المزيد من تفاصيل هذا الخبر في السطور القليلة القادمة.

هيونداي ازيرا 2023

تمت مشاهدة منذ أسابيع الجيل السابع من السيارة الجديد بشكل كلي من أزيرا وذلك أثناء ما كان يتم اختبار الموديل هيونداي ازيرا 2023 في الطرق العامة،. وذلك بعد حوالي 5 أعوام من انطلاق جيلها الحالي. وبعد ظهور تصميمها المموه فانتشرت التصاميم التخيلية المختلفة لعربة السيدان الأنيقة.

كما أوضحت Hyundai أن الهدف من السيارة الجديدة هو الاحتفال بذكرى ازيرا السنوية الــ35. والتي انطلقت للمرة الأولى في الأسواق في عام 1986.

سوف يأخذ الجيل الجديد من سيارة Azera 2023 بعض ملامحه الجذابة من سيارة Heritage الاختبارية الكلاسيكية. وذلك بشكل خاص في تصميمه المبكسل للمصابيح الأمامية والخلفية. كما أن السيارة يحتمل أن تظهر بشكل يماثل سيارة هيونداي أيونيك 5 الكهربائية ، وسيارة ستاريا ميني فان الجديدة.

Azera 2023

كما نعلم من الصور التجسسية للسيارة بعض مواصفات هيونداي ازيرا 2023 الجديدة منها :

سوف تحصل السيارة Hyundai على جنوط سوداء وفضية جديدة.

على جنوط سوداء وفضية جديدة. وللأسف لم نلق نظرة جيدة على سيارة Azera 2023 الداخلية ولكن بلا شك سوف تحصل السيارة على تحديثات واسعة للتصميم والتقنيات.

الداخلية ولكن بلا شك سوف تحصل السيارة على تحديثات واسعة للتصميم والتقنيات. وتعمدت شركة هيونداي أن بين الروح الكلاسيكية لأزيرا وبين التقنيات العصرية. وذلك يظهر في جوانب التصميم الخارجي للشبك والمصابيح مع تصميم العربة الداخلية والمحرك.

Hyundai

سيارة هيونداي ازيرا 2023 الداخلية تم تحديثها بشكل عميق حيث :

تمت إضافة لوحة عدادات رقمية جديدة تتصل بشاشة معلومات ترفيهية عريضة.

كما أضافت Azera 2023 مسند ذراع أمامي جديد بداخله مساحة تخزينية.

مسند ذراع أمامي جديد بداخله مساحة تخزينية. من المرجح أن العربة بها زخرفات جلدية وخشبية فاخرة جديدة.

وذلك طبعاً مع الاحتفاظ بالملامح الكلاسيكية للداخلية في العربة مثل : المقود. ذراع تغيير السرعات الميكانيكي.



كما أوضحت Hyundai أنها انتهت من صنع سيارتها الاختبارية خلال ثمانية أشهر بالإضافة إلى أنها مزودة بمحرك كهربائي وبطارية كهربائية دون الكشف عن شئ. ومن المتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2023.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن هيونداي ازيرا 2023 و Azera 2023 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.