الغندورة وصلت.. سيارة هيونداي جراند سنتافي 2022 بمواصفاتها وامكانيتها القوية سيارة المستقبل

الغندورة وصلت.. سيارة هيونداي جراند سنتافي 2022 من السيارات الرياضية الأكثر مبيعا في العالم العربي والأوروبي، وهذا حيث أنها توفر لجميع السائقين القدرة على التنقل بسهولة وبمنتهى الراحة الممكنة، وهذا لأنها تتمتع بمنتهى الرفاهية لما تحتوي عليه من مميزات قياسية وغيرها من وسائل الرفاهية والأمان المختلفة لجميع الركاب والسائقين المستخدمين لهذه السيارة المميزة، فقد تم وضع هذه السيارة من ضمن قائمة السيارات الكروس أوفر التي تتميز بأنها ذات دفع رباعي، بالإضافة إلى التصميم الخارجي المميز المناسب للعصور الحالية التي نعيشها تابعوا معنا.

تتمتع هذه السيارة بالقوة والصلابة التي تتمتع بها بالإضافة إلى أنها سيارة تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات والأذواق الخاصة بالعملاء.

كما انها تتميز بالمقاعد الخمس المميزة والمريحة والواسعة لاحتوائها عدد من الأشخاص المختلفة.

كما أنها تتكون من مقاعد مبطنة وراقية وفاخرة للغاية، بالإضافة إلى أنها مزودة بمساحات كبيرة تعمل على منح السيارة الراحة اللازمة.

بالإضافة إلى أنها تتميز بالتنجيد القماش الفاخر الصناعة والمقاعد الخلفية التي تعمل على تدفئة الركاب.

تحتوي على عجلات خارجية مميزة وأنيقة الشكل تتناسب مع جميع الطرق في المناطق الصعبة.

السطح الخارجي للسيارة يتميز بأنه مزين بخامة البلاستيك الناعم والملمس الذي يضيف شكل من الراحة والأناقة.

فضلا عن أن المقاعد الموجودة في الامام تتميز بأنها قابلة للتعديل بشكل يدوي.

وتحتوي على تكييف بارد وتكييف ساخن يعمي على تدفئة وتبريد الهواء.

تحتوي السيارة على شاشة ترفيهية مميزة مزودة بالعديد من الإعدادات المختلفة بمقاس 8 بوصة

بالإضافة إلى أنها سيارة تدعم اربع مخارج يو اس بي، وتحتوي على تقنية البلوتوث والنظام اللاسلكي.

بالإضافة إلى عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة، كما أنها تدعم نظام ملاحة قوي وبها راديو اتش دي.

تحتوي السيارة على مكبر صوت وسماعات ستريو، وبها نظام ذكي يعمل بدون استخدام مفتاح

السيارة على سقفة فتح تعمل بشكل بانورامي، وبها إمكانية التحكم التلقائي للمناخ ورؤية خاصة بالنقطة العمياء.

تحتوي على نظام مساعدة لتسهيل عملية الركن الذكي

مميزات سيارات هيونداي جراند سنتافي 2022 الجديدة كلياوسائل الراحة في سيارات هيونداي جراند سنتافي 2022