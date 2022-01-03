القوية الواعرة.. شاحنة “فورد رينجر” 2022 الحديثة كليا في الاسواق بمواصفاتها الجبارة

القوية الواعرة.. شاحنة “فورد رينجر” 2022 الحديثة كليا سيارة فورد رينجر من السيارات التي تتمتع بالكثير من المواصفات المميزة والرائعة والقوة والإمكانيات والتقنيات المميزة والذكية، وهذا حيث أنها تضم باقة من الإمكانيات التي تجعلها الأفضل من حيث الاستخدام وتجعلك تتمتع بتجربة قيادية ممتعة، حيث أنها تتميز بأنها مريحة في التنقل والرحلات والمغامرات المختلفة حيث تضم مجموعة مميزة من المحركات القوية منها التوربيني والديزل.

شاحنة “فورد رينجر” 2022 الحديثة كليا في الاسواق

تتميز الموديل الجديد من سيارة فورد رينجر ببعض المواصفات العالية الجودة التي تجعل من السيارة تتنافس مع غيرها من السيارات، وهذا حيث أنها تتمتع بالتالي:

تتميز بأنها تحتوي على محرك فورد يعمل بشاحن بسعة ٣ لتر.

كما أنها تحتوي على خيارات للمحرك واحد منهم تربيني والآخر مزود بشواحن.

تتمتع السيارة بقوة عزم دوران ذات كفاءة عالية في العمل على استهلاك الوقود

يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على عشر سرعات

كما ان السيارة تحتوي على ناقل حركة ست سرعات

لتصميم الخارجي للسيارة فورد رينجر

تتميز السيارة بأنها تحتوي على شبكة جديدة من الامام

كما تتميز بالمصابيح الأمامية التي تتوفر على أشكال مميزة

تعمل السيارة بنظام الماتركس ليك

تحتوي على مصابيح مميز من الامام مصممة بشكل أنيق

تحتوي على هيكل خارجي مميز أسفل جوانب السيارة

تتميز السيارة بأنها تحتوي على خمس مقاعد وأربع أبواب.

تضم أيضا مقصورة داخلية تتميز بأنها تشبيه مقصورات السيارات

ومزودة بشاشة مركزية تعمل بتقنية اللمس موجودة في الكونسول المركزي للسيارة

أنظمة وتقنيات السيارات

تحتوي السيارة على أنظمة وتقنيات مختلفة تميز السيارة عن غيرها، وهذه التقنيات والعناصر التكنولوجية متمثلة في التالي:

تحتوي على نظام ترفيهي واتصال مميز.

تتميز بأنها تحتوي على عداد رقمي تم تصميمه بأحدث تقنيات متوفرة

ويتم الاتصال باستخدام الإنترنت عن طريقة التزويد بمجموعة من التعديلات للإشارات

وهذا بالإضافة إلى إمكانية فتح وغلق السيارة من خلال التكنولوجيا المتوفرة.