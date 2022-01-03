السيارة الوحش..تويوتا يارس 2022 بمواصفات واسعار لا تقاوم

سيارة تويوتا يارس 2022 هي واحدة من أكثر السيارات التي تجذب الأنظار على الطريق، وهي تجذب الكثير من اهتمام عشاق السيارات، تتميز سيارة تويوتا يارس بحجمها الصغير والعديد من ميزات الأمان، وتعتمد السيارة على طرازات تويوتا ياريس والكروس أوفر الصغيرة ، حيث يبلغ وزنها 100.8 رطلاً وطولها 164.6 رطلاً علاوة على ذلك تتمتع السيارة بعدد من الخصائص المميزة التي تميزها عن المركبات الأخرى. يظهر ذلك في السطور التالية على لائحة شحن تويوتا يارس 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 بإصدارات متعددة

تتميز سيارة تويوتا يارس 2022 بالعديد من المواصفات:

السيارة تنتمي إلى فئة Berline.

إن الدفع في الأمام هو نوع لا يتجزأ من الجر.

السيارة لديها محرك 1.3 لتر.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي السيارة على أربع أسطوانات.

تنتج أسطوانات تويوتا يارس 2021 ما مجموعه 98 حصانًا.

ناقل الحركة في السيارة هو ناقل حركة قياسي.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع السيارة بخمس سرعات مختلفة.

يعتمد نظام وقود السيارة على نظام الجوهر.

عندما تقطع السيارة مسافة 18.8 كيلومترًا ، فإنها تستهلك لترًا واحدًا من البنزين.

السيارة مجهزة بمجموعة متنوعة من أنظمة الترفيه والتسلية.

يوجد أيضًا مكبرا صوت في السيارة.

نظرًا لامتلاكها ميزة فريدة تتمثل في قفل الأبواب تلقائيًا ، تتمتع السيارة بميزات أمان رائعة وبسيطة.

يتم استخدام الكهرباء أيضًا لتشغيل النوافذ.

كما أن لديه وحدة تكييف هواء يدوية.

نظرًا لوجود شاشة خاصة لضغط الإطارات ، فإن معدل الأمان مرتفع.

تتميز بحقيقة أن المقاعد مصنوعة من القطيفة.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي تويوتا يارس 2021 على عجلات مقاس 14 بوصة.

نوع الإضاءة المستخدمة في اللمبات داخل وخارج المركبة من الهالوجين.

سيارة الدرجة الأولى في السعودية 82 ألف ريال، وسيارة الدرجة الثانية 89 ألف ريال، أما سيارة الدرجة الأولى فيبلغ سعرها 345 ألف جنيه في السوق المصري 375 كتابًا مصريًا معروض للبيع في الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن تويوتا يارس 2022 فازت بلقب سيارة العام الأوروبية للمرة الثانية في الأشهر القليلة الماضية ، مما أثار اهتمام لجنة التحكيم التي ضمت 59 صحفياً من 22 دولة.

سعر تويوتا يارس 2022