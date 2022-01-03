تعد كامري يارس 2021 لاندكروزر 2022 هي من ضمن أكثر السيارات مبيعا في المملكة العربية السعودية وبالتالي هي من أكثر السيارات التي قد تتعرض لخدش الطلاء الخارجي، ويعتبر هذا الأمر مزعجا لمعظم أصحاب السيارات خاصة وإذا كانت السيارة جديدة ولا يريد مالكها لها أن تفقد جاذبية طلائها، وفيما يلي طريقة سهلة يمكنها بدقائق معدودة القضاء على الخدوش الصغيرة والمتوسطة وقد تجدي نفعا في الخدوش الكبيرة.

يمكنك إزالة أي خدوش صغيرة أو متوسطة على أسطح كامري يارس 2021 لاندكروزر الخارجية كما يلي:

احضر ملمع طلاء السيارات من أي ماركة، ويمكنك الحصول عليه من أمازون السعودية على سبيل المثال.

وفي الوقت نفسه يجب إحضار قطعة نظيفة من القماش بالإضافة إلى صاروخ مزود بقطعة اسفنجية لتوزيع الملمع أو البولش.

يجب غسل السيارة جيد بالماء والصالون والانتظار حتى تجف.

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون مكان العمل خالي من الرياح ويفضل أن تتم معالج الخدوش في مرأب المنزل أو ما شابه.

نبدأ بوضع القليل من الملمع أو البولش على الخدش وبعد ذلك توزيعه بحيث يختفي الخدش.

وفي الوقت نفسه نبدأ باستخدام الصاروخ المزود بقطعة إسفنجية في فرد الملمع بقوة على الخدش وبالتالي إزالته.

استمر في الفرد بالقطعة الاسفنجية على الأسطح المصابة بالخدوش سواء كانت في سيارات كامري يارس لاندكروزر أو اي سيارات.

وفي الوقت نفسه يجب أن لا تقل مدة الفرد عن 3 دقائق متصلة للحدوث على أفضل نتيجة.

بعد ذلك اترك الملمع 3 دقائق أخرى وبعد ذلك قم بإزالته باستخدام القطعة القماشية النظيفة.

كامري يارس 2021 لاندكروزر 2022.. كيفية إزالة خدوش السيارات بدقائق معدودة؟خطوات ازالة خدوش يارس 2021 في دقائق معدودة

يملأ الملمع الفارغ الناجم عن الخدش ويساعد الفرد الجيد على إعطاء نتيجة أفضل.

وفي الوقت نفسه سوف تعمل هذه الطريقة بأعلى نتيجة ممكنة على الألوان الأساسية خاصة اللون الأبيض.

ملحوظة: يمنع استعمال ملمع بتقنية النانو لإزالة الخدوش ويمكن استعمال بعد استعمال الطريقة الواردة في الأعلى.

ويجب استعمال نوع الملمع الشمعي من أي ماركة لاحتوائهم جميعا على نفس الخصائص باختلاف درجة المفعول.

طريقة عمل الملمع لإزالة خدوش سيارات تويوتا