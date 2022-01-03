الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 من أكثر ما يتساءل مختلف الأشخاص عن أهم ما يتوفر بها من خصائص مميزة حيث تعتبر السيارة من الموديل الشهير تويتا بيلتا من أهم الموديلات وأفضلها على الإطلاق حيث أن السيارة تعد منافسة بقوى لأفضل السيارات من ماركات عالمية أخرى من بينها ماركات سوزوكي وهيونداي وبالنسبة لأهم ما يتوفر بها من تجهيزات ومواصفات فهذا ما سنقوم بمتابعته عبر الآتي مما في سطورنا المقبلة والتي نهتم م خللها بالعرض المفصل لأهم ما يتوفر بالسيارة من العديد من الخصائص الزاهرية المميزة، وعن التجهيزات بالسيارة نتحدث بالتفصيل فيما يأتي.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022

المواصفات مع العرض المفصل عن بيان الاسعار لسيارة تويوتا بيلتا 2022نتابعه في تلك الفقرة حيث يعد التجهيز الخاص بتلك السيارة والتحديث بآخر نسخها يعتبر من أهم ما قد تم إدخاله من إضافات وتطويرات على مواصفات السيارة حيث تم تعزيزها بمختلف التجهيزات لقيادة أفضل للسيارة ورحلة ممتعة للقيادة، وفيما يأتي أهم مواصفات سيارة تويوتا بيلتا:

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 من أهم ما يبحث عن معلومات عنه مختلف المشترين والمواصفات نذكرها على هذ النحو الآتي:

المحرك الخاص بالسيارة من موديل بيلتا ماركة تويوتا بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات.

القوة الخاصة بالمحرك تبلغ مائة وخمسة حصان.

يتوفر نوعي النواقل للحركة منها الأوتوماتيك وهو قد تم تقسيمه لأربعة سرعات، بينما اليدوي مقسم لخمس سرعات.

يتوفر نوعي النواقل للحركة منها الأوتوماتيك وهو قد تم تقسيمه لأربعة سرعات، بينما اليدوي مقسم لخمس سرعات. السيارة معتمدة على المنظومة الخاصة بالجر الأمامي.

السيارة متوسط استهلاكها من الوقود خمسة لترات حتى يتم القطع لمسافة مائة كم.

التسارع الخاص بالسيارة يكون خلال اثني عشر ثانية.

أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022

أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 تكون على حسب الفئة الخاصة بالسيارة فالسيارة من النوع والحجم السيدان متوفرة بعدد فئتين والفئة الأولى منها بالسعر مائتين خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، وبالنسبة للسعر الخاص بالسيارة من الفئة الثانية مائتين خمسة وسبعين ألف جنيه مصري.