الجبارة الواعرة وصلت.. انطلاق تويوتا يارس اليابانية الجديدة 2022 بأسعارها وأهم إمكانياتها ومميزاتها

الجبارة الواعرة وصلت.. انطلاق تويوتا يارس اليابانية الجديدة 2022، فتعد سيارة يارس واحدة من أفضل السيارات اليابانية المقدمة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات ومن أشهر الشركات العالمية، وللسيارة عدة مميزات وإمكانيات عالية تجعلها من السيارات المثالية بالرغم من بعض العيوب وسنقوم أيضًا بإيضاح عيوب السيارة فليس هناك أي سيارة خالية من العيوب ولكن عيوبها ليست كثيرة مقارنة بمميزاتها وإمكانياتها وتفوقت السيارة على السيارات المنافسة لها من نفس الفئة السعرية.

تعمل السيارة بموتور قوته تبلغ 123 حصان وسعته اللترية تبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي ).

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 153 نيوتن لكل متر ومكون من 3 أسطوانات.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

السيارة تقترن بتفيس أوتوماتيكي مكون ن 6 سرعات.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 175 كيلو متر في الساعة الواحدة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 286 لتر وارتفاعها عن الأرض يصل إلى 13.3 سم.

خاصية الفرامل ABS المانعة للانغلاق والستائر الجانبية.

الوسائد الهوائية موجودة أمام مقاعد الصف الأول فقط لحمايتهم عند الاصطدامات والحوادث الشديدة.

خاصية تحذير السائق عند تعرض سيارته للسرقة من خلال جهاز إنذار.

نظام التحكم في ثبات السيارة من النوع VSC ونظام مساعدة الفرامل نوعه BA.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 4.3 لتر لقطع 100 كيلو متر مسافة.

منافذ USB and AUX.

تدعم خاصية الهواتف الذكية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

نظام تكييف الهواء داخل السيارة يعمل أوتوماتيكيًا.

عجلة قيادة السيارة متعددة الاستخدامات.

أهم إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا يارس 2022

أداء المحرك ضعيف نسبيًا وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة لها من نفس الفئة السعرية.

التصميم الخارجي لا يتميز بالإبداع بل إنه تقليدي وغير مبدع.

ثبات السيارة على العفشة الناعمة ضعيف نوعًا ما.

قيمة السيارة التي تقدمها مقابل السعر المتوفرة به ليست مناسبة.

المقاعد الأمامية يتم التحكم بها مانيوال بالرغم من أن السيارات المنافسة يتم التحكم بها آليًا.

الخامات المصنوعة منها المقصورة الداخلية ليست بالجودة المطلوبة.

عيوب تويوتا يارس 2022أسعار تويوتا يارس 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة من سعر 49 ألف ريال سعودي بينما في الفئات الأعلى تتراوح الأسعار بين 50 ألف إلى 69 ألف ريال سعودي.