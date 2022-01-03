الاسطورية العملاقة.. هيونداي i20 2022 الجديد كليا في سوق السيارات السعودي بمواصفات رهيبة

إليكم مواصفات وأسعار السيارة العملاقة هيونداي i20 2022 في سوق السيارات السعودي حيث كشفت شركة هيونداي الكورية مؤخرًا عن سعر السيارة الجديدة موديل i20 وهي تندرج ضمن سيارات الهاتشباك المتطورة وهيكلها الخارجي رياضي أكثر من كونها سيارة اقتصادية وتتميز سيارات هيونداي بشكل عام من أفضل السيارات المتاحة في الأسواق سواء الأسواق المحلية أو العالمية وتفوقت السيارة على السيارات المنافسة لها في سوق السيارات من نفس الفئة.

يبلغ محرك السيارة حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته الحصانية حوالي 100 حصان وأقصى عزم دوران له 134 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

تتميز بوجود عدد من الوسائد الهوائية التي تساعد في حماية السائق والركاب في الصف الأمامي.

الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS والتوازن الإلكتروني.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

حساسات خلفية تساعد في ركن السيارة.

نظام تثبيت السرعة التكيفية.

كشف النقطة العمياء.

كاميرا بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق.

الدخول الذكي للسيارة وتشغيلها عن بعد.

شاشة للتحكم في عدادات السيارة مقاسها 3.5 بوصة.

مداخل USB وخاصية البلوتوث بالإضافة إلى شاشة أخرى لعرض الوسائط الترفيهية والمعلوماتية مقاسها 3.8 بوصة.

النظام الصوتي يحتوي على عدد 4 مكبرات صوتية.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها 16 بوصة.

نظام تكييف الهواء يعمل أوتوماتيكيًا من قبّل السائق.

المرايا الجانبية مزودة بخاصية الطي الكهربائي.

طول السيارة يبلغ 4.040 مللي متر.

عرض السيارة 1.775 مللي متر.

ارتفاع السيارة 1.450 مللي متر.

سعة وحجم الصندوق الخلفي يبلغ 351 لتر.

يبلغ ارتفاعها عن الأرض حوالي 140 مللي متر وطول قاعدة عجلاتها 2.580 مللي متر.

خاصية طي المقاعد الخلفية.

الاستهلاك الاقتصادي للبنزين.

المصابيح الأمامية تعمل بخاصية الليد المضيئة.

مواصفات السيارة العملاقة هيونداي i20 2022 الجديدةمميزات هيونداي i20 الجديدةعيوب هيونداي i20 الجديدة

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي عيوب من قبّل المشترين لأنها لا تزال موديل جديد وغير منتشر بالشكل الكافي.

أسعار سيارة هيونداي i20 الجديدة في سوق السيارات السعودي

يبدأ سعرها في سوق السيارات السعودي من حوالي 64.4868 ريال سعودي وذلك في الفئات الأولى من السيارة وسنقوم بالإعلان عن باقي الأسعار بمجرد الكشف عنها.