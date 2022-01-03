وحش السيارات… سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات ومميزات واسعار السيارة فى بعض الدول

سيارة تويوتا برادو 2022 ،تعتد سيارة تويوتا برادو 2022 هي أحد الاختيارات الناجحة لمحبي السيارات ذات الدفع الرباعي، وتعتبر من السيارات التي تمتع بدرجة عالية من المتانة والصلابة كما أنها ذات شكل يتميز بالفخامة، وتتميز هذه السيارة بأنها تناسب مع البيئة الصحراوية والظروف القاسية ،كما أن هذه السيارة تعد من السيارات المصنفة تبع السيارات الرياضية كما أنها أيضًا تصلح للعائلات.

سيارة تويوتا برادو 2022

تتميز سيارة تويوتا برادو بمحرك قوته 4 سلندر يعمل بسعة 2.7 لتر.

يبلغ قوة محرك السيارة 164 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة يعمل اوتوماتيكيا ب 6 سرعات مختلفة.

تتميز السيارة بخاصية التحكم الذاتي، مما يوفر للسائق القيادة بطريقة سهلة وسلسة.

سعة خزان الوقود للسيارة تصل إلى 87 لتر بينما عزم الدوران يبلغ 246.

تتميز السيارة بكشافات أمامية تتميز بالقوة، مما توضح الطريق بشكل كبير في وسط الضباب أو الظلام.

كما أن السيارة ذات تصميم يجذب الجميع وبالأخص محبي السيارات.

يوحي تصميمها بالقوة والفخامة والصلابة.

الهيكل الداخلي للسيارة يتميز بالمرونة والصلابة في وقت واحد وذلك ليوفر للسائق عملية قيادة مريحة ومرنة أثناء قيادته في الطرق الوعرة.

توفر السيارة ثبات تام على الطرق المستوية.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على الصدادات الهوائية لتحقيق الأمان التام.

كما أنها مزودة بالستائر الواقية وتحتوي على الوسادة المخصصة في مقعد السائق لمنطقة الركبة.

يوجد بالسيارة إطارات مختلفة ويعد قياسها ١٧ بوصة.

وسائل الأمان في سيارة تويتا برادو ٢٠٢٢

يوجد في السيارة كاميرات مصنعة للمراقبة الخلفية.

تمتلك السيارة عدة حساسات توجد في الخلف، وتساعد في الركن.

تحتوي السيارة على مثبت للسرعة، كما تحتوي على مجموعة من الوسائد الأمامية.

يوجد في السيارة مجموعة من التقنيات المختلفة التي قد تساعد السائق في التحكم في عملية التوازن، والانغلاق.

يبلغ سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في مصر 729 ألف جنيه مصري.

في مصر 729 ألف جنيه مصري. ويبلغ سعر سيارة تويوتا برادو بالدولار 463000 دولار أمريكي.

يبلغ سعر السيارة في الإمارات العربية 170391 درهم إماراتي.

يبدأ سعر السيارة في السعودية من 174 ألف ريال سعودي.

يصل سعر لاندكروز برادو 2022 في قطر 168907 ريال قطري.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022سعر سيارة تويوتا برادو 2022