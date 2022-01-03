مواصفات سيارة شفروليه سلفرادو Chevrolet silverdo 2022 والأسعار في الامارات

سيارة شفروليه سلفرادو Chevrolet silverdo 2022 تلك السيارة من أقوى سيارات البيك أب في الوطن العربي، وبالأخص في دولة الإمارات والسعودية لم تتميز به من قوة خارقة على الطرقات الوعرة، التي يصعب التعامل معها من قبل المركبات العادية فهمي مصممة خصيصا لمواجهة أصعب الظروف من طقس سيء، أو طرق غير مستوية، تستطيع تلك السيارة السير بكل ثبات مع السرعات العالية، تصل قدرتها على السحب إلى 4،037 كيلو غرام، ووزن 653 كيلو جرام للحمولة التي تستطيع نقلها، فما هي مواصفات شفروليه سلفرادو 2022 وأسعارها ذلك ما سنتعرف عليه في التالي.

مواصفات سيارة شفروليه سلفرادو Chevrolet silverdo 2022

السيارة الأمريكية شيفروليه سلفرادو تملك شريحة كبيرة من العملاء، الذين يعرفون قيمة تلك المركبة وقدراتها، تم تزويدها بالمزيد من التقنيات الحديثة لإرضاء محبي تلك الفئة، وجعل قيادتها أكثر متعه، لخوض أقوي المغامرات والتحديات بكل ثقة، تأتي بأكثر من نوع من المحركات، مابين بنزين وديزل، الشكل الخارجي تم إضافة بعض اللمسات التي تمنح السيارة المزيد من الجرأة، والصلابة.

المقدمة مميزة جدا مع شباك صلبة ومتينة، وأضواء من النوع الليد شديدة الإضاءة، للقدرة على الرؤية بوضوح في أصعب الظروف، صدام أمامي ضخم، ومميز، غطاء المحرك أيضا تم إدخال بعض التعديلات عليه، يكمل الشكل الخارجي الجذاب وجود جنوط قياس 22 إنش.

تصميم Chevrolet silverdo 2022

التصميم الداخلي للمركبة مبهر جدا، وفاخر، تأتي بتصميم جذاب ومريح للمقاعد من الجلد، تتسع المقصورة التي تأتي بصفين من المقاعد لخمس أشخاص بالغين، تتميز بألونها الأنيقة للتناسب مع لون هيكل السيارة من الخارج، فيغطيها اللون الأسود أو الرمادي، يوجد زخرفات فاخرة من الخشب بالداخل، ليناسب مظهرها الصلب، تشتمل على العديد من التقنيات الحديثة من شاشة للمس قياس 8 بوصة، نظام التعامل سهل وبسيط، تمتلك تكييف قوي يوزع الهواء بجميع أنحاء السيارة.

تدعم وجود GPS، ومدفئة، المرايا الجانبية كهربائية، يوجد ايضا بالمركبة شاحن لاسلكي، ومدخل لل USB.

تبدأ الأسعار في دولة الإمارات بالنسبة للنسخة الأساسية من تلك المركبة ب 110،900 درهم، ليصل السعر إلى 225،900 درهم للفئة الأعلي.

سعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبدأ ب 128،100 ريال، والنسخة الأعلى سعراً ب 263،400 ريال.

سعر سيارة شفروليه سلفرادو 2022 الإمارات والسعودية