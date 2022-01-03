تخفيض سعر كيا K5 ستاندر 2022 الاقتصادية بنسبة تتجاوز 13% في عرض خاص، نتحدث اليوم عن سيارة سيدان فاخرة بتصميم عصري وشبابي لتناسب جميع الفئات وهي كيا K5 ال اكس 2.0 موديل 2022، إلى جانب كونها من أفضل السيارات في صرفية الوقود بناء على تجارب موديل العام السابق، لذا يعتبرها الكثير من العملاء الخيار الأمثل لهم من ناحية السيارات السيدان. نقدم لكم اليوم من خلال موضوعنا أبرز مواضفات كيا كيه 5 الجديدة، كما نكشف لكم عن أقوى عرض لشراء السيارة وأقل سعر لها بتخفيض يصل إلى حوالي 13 ألف ريال شامل الضريبة.

تخفيض سعر كيا K5 موديل 2022

تأتي فئة ستاندر أو فئة ال اكس من كيا K5 الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وهي الوحيدة ضمن فئات كيا كيه 5 2022 التي طُرحت بمحرك 2 لتر، حيث أن الفئات الأربعة الأخرى تأتي بمحرك سعة 2.5 لتر، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي مع قير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونك. انخفض سعر كيا K5 ستاندر موديل 2022 ضمن أحدث تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالقادسية، ووصل سعر السيارة الآن إلى 86 ألف و825 ريال شامل الضريبة بدلا من 99 ألف و475 ريال، بخصم مميز يصل إلى 13% أبرزعروض كيا 2022 بالسعودية في الأسبوع الأول من بداية العام.

تتميز تلك الفئة بإضاءة ليد بالكامل ليد عالي واطي إضافة إلى ليد نهاري، ولكن يعيبها عدم وجود حساسات أمامية أو خلفية وكذلك عدم وجود كاميرا خلفية مدمجة. التصميم الأمامي مزود بشبك باللون الأسود يمنح السيارة شكل جذاب مع الجنوط الأومينيوم المكحله التي تأتي بمقاس 17 إنش، توجد كشافات ضباب خلفية واشارات التفاف على المرايات. كما يأتي الموديل الجديد من كيا كيه 5 مزوداً بفرامل مانعة للإنزلاق وحساسات للكفرات والنظام الإلكتروني، بالاضافة إلى عدد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان.

مزايا كيا كيه 5 فئة ستاندر

تأتي فئة ال اكس من كيا K5 الجديدة بداخلية مزيج بين البيح والأسود مع مقاعد قماشية فاخرة، زجاج كهربائي بالكامل ونظام سنتر لوك للسائق والراكب، مقود ثلاثي متعدد الأغراض للتحكم الكامل في مثبت السرعة، الاتصال بالبلوتوث، عداد رحلات والأوامر الصوتية. تأتي تلك الفئة كذلك بمكيف يدوي وفتحات تكييف خلفيه، منفذين USB للمقاعد الأمامية ومنفذ طاقة إضافة إلى منفذ USB خلفي. كيا كيه 5 موديل 2022 سيارة اقتصادية من الطراز الأول بتقييم ممتاز بلاس، وتستطيع باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 السير لمسافة تصل إلى 16.1 كيلو متر.