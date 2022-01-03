اسطورة الصحراء…سيارة تويتا راش Toyota Rush 2022 بمواصفات واسعار خيالية

تعتبر سيارة تويتا راش Toyota Rush 2022 من أكثر السيارات رواجًا من قبل مجموعة متنوعة من العملاء في كافة أسواق السيارات، حيث انها تعد من أكثر أنواع السيارات تميزًا بمواصفات قياسية عالمية، وهي أيضا من السيارات الرياضية التي تعتبر ذات طراز مميز وسعة كبيرة، وقد أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق النسخة الحالية من تويوتا راش لعام 2022، وسوف نستعرض الأن أهم تفاصيل السيارة، بما في ذلك أهم معداتها الأساسية، مما يسهل التنقل في الطرق بفضل الهيكل المصمم جيدًا.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

فيما يلي أهم مميزات سيارة تويتا راش Toyota Rush 2022

السيارة تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات.

تبلغ قوة المحرك حوالي 103 حصان.

تبلغ سعة المحرك اسطوانة 550 سم مكعب.

يمتلك المحرك بضع مئات وستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

ينقسم ناقل الحركة الأوتوماتيكي إلى ست حركات ومتصل بالمحرك.

نظام الدفع الخلفي للسيارة هو ما يحافظ على سيرها.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي مائة وستين كيلومترًا في الساعة.

السيارة لديها قوة سرعة من حالة ثبات تبلغ مائة ميل في الساعة ، وتحققها في ثلاثين ثانية.

تعتبرسيارة دفع رباعي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض.

تتسع السيارة لسبعة مقاعد مريحة.

في كل مرة يتم تغطية مسافة بضع مئات من الأمتار في الساعة

يتم استهلاك متوسط ​​ستة لترات من البنزين.

يوجد نظام توزيع إلكتروني متاح.

هناك عدة خيارات لتعزيز السلامة والراحة عند قيادة السيارة.

العجلات رياضية ويبلغ طولها حوالي عشر بوصات.

لتحسين مستوى الراحة ، تتوفر مجموعة من الميزات الفاخرة داخل السيارة ، بما في ذلك توفر التحكم في المناخ الداخلي.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية

يقدر سعر تويوتا راش 2022 في المملكة لأغلى وأحدث الموديلات بستة وستين مليون ريال سعودي، وهي من الجيل الثاني من راش كروس أوفر، بأسعار تبدأ من واحد وستين مليون ريال سعودي في العديد من قاعات المعارض بالمملكة.

.أسعار سيارة تويوتا راش 2022 في مصر

يبلغ سعر سيارة تويوتا راش 2022 في الفئة الأولى “F / O” 345 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية “H / L” نحو 370 ألف جنيه، بحسب قائمة أسعار نشرتها تويوتا مصر العلامة التجارية الممثل المحلي.