وحش كيا الجديد.. شاحنة كيا ستينجر 2022 بأسعارها ومواصفاتها أداء عالي بتصميم جذاب

وحش كيا الجديد.. شاحنة كيا ستينجر 2022 بأسعارها ومواصفاتها تعد كيا ستينجر 2022 من السيارات الفاخرة الصغيرة، وتبلغ قوة محركها 255 حصانًا، وتحتوي على نظام معلومات يشتمل على شاشة لمس بمقاس حوالي 8 بوصة، تشمل نظام الاندرويد الحديث، ونظام Apple CarPlay، بالإضافة إلى ستيريو بـ 6 مكبرات للصوت، مع مساحة شحن تصل إلى 23 قدمًا مكعبة توجد وراء المقاعد الخلفية، وسوف نتعرف في هذا المقال على مميزات وعيوب كيا ستينجر 2022.

شاحنة كيا ستينجر 2022 بأسعارها ومواصفاتها

تمتلك سيارة كيا ستينجر 2022 العديد من المميزات التي جعلت الكثير يقبل على شراؤها ومنها ما يلي:

محركات قوية.

يتميز الطراز الأساسي لها بكفاءته الكبيرة في استهلاك الوقود.

تسارع مذهل.

مساحة شحن كبرى.

سهلة الصيانة.

هناك بعض العيوب في سيارة كيا ستينجر 2022، إليك أهمها:

بطء نظام المعلومات في بعض الأحيان خلال الاستجابة للمدخلات.

محرك ضعيف V6.

قلة الشعور بالراحة عند القيادة على الطرق السريعة ذات الالتواءات.

قلة فخامة المقصورة بالمقارنة مع المنافسين الألمان.

تم إتاحة سيارة كيا ستينجر 2022 بالأسواق السعودية بفئتين وبأسعار مميزة سوف نذكرها في السطور التالية:

سيارة كيا ستينجر اس اكس 2022 يبدأ سعرها من 204,813 ريال سعودي.

سيارة كيا ستينجر اس اكس 2 2022 بسعر يبدأ من 207,113 ريال سعودي.