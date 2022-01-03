سيارة تويوتا أفالون وحش السيارات الجديدة كليا 2022 في الاسواق بمواصفات مذهلة

سيارة تويوتا أفالون وحش السيارات الجديدة كليا 2022 الكثير من محبي السيارات يبحثون عن سيارة تويوتا أفالون سيدان الجديدة، التي قامت شركة تويوتا بلفت نظر الملايين من متابعين ومحبين السيارات عندما، أعلنت عن عملها وقالت أنها تقوم بنسخه من سيدان من احدث طراز أفالون من الطراز الأنيق والمميز لعشاق السيارات، سوف نتعرف في هذا المقال عن سيارة تويوتا سيدان٢٠٢٢، وعن مواصفاتها من الداخل والخارج ومميزاتها وعيوبها ،وعن شكلها وتصميمها، وعن سعرها الجديد في الاسواق تابعوا معنا.

أفالون سيارة سيدان جاءت كاملة الحجم وتعتبر هذه السيارة من افضل السيارات فى ٢٠٢٢ ،لأنها تتميز بتصميم داخلى وخارجي و تتميز بالرقى ونظام ترفيهى وسهلة الاستخدام، وتتميز بنظام سلامة جديد وتحذر من الازدحام ،وقيادتها مرنة جدا ومحركها ممتاز وقيادتها ممتعة، وأعلنت تويوتا أن الموديل الجديد منها حصل فيه بعض التغييرات الكبيرة المتطورة.

مواصفات تويوتا افالون من الداخل

تتميز بأربع أبواب، ومقاعد مبطنة من الأمام وعدد المقاعد خمسة، وتتميز أيضا أنها توفر الراحة خلال الرحلات وتسهل الجلوس على المقعد وعجلة القيادة مريحة، وتسهل القيادة والمقاعد توفر الراحة في الجلوس سواء كان الشخص الجالس طويل ام لا،ويوجد مساحة للتمدد وسوف يجد الأطفال الراحة فيها،وجاءت النسخة الاخيرة من تويوتا افالون بمواصفات جديدة منها أنها أن المحرك الخاص بالسيارة ٦ سلندر وجاء بقوة ٣٠٥ حصان وجاء بناقل أوتوماتيكي وسرعته والدفع الأمامي له ٨ سرعات والمحرك ٤ سلندر وقوته ٢١٨ حصان.

أن سيارة تويوتا أفالون هي سيارة من الطراز الأنيق،ولديها نظام مميز بديهي وتتميز بدقة وجودة عالية.

وأيضا نظام التحكم ممتازة والشاشة تشتغل بالمس وتستجيب بسرعة ومقاسها ٩ بوصة واضاءتها ساطعة.

كراسي السيارة من الجلد الاصلى والمقاعد مدفأة من الامام والخلف وعجل السيارة أيضا مدفأة.

ولكن يوجد عيب فى السيارة أنها تعمل بنظام الملاحة الاختياري.

ومن الظاهر أنه من الأفضل لمن يستعمل السيارة أن يقوم بتشغيل تحديد المواقع GPS ويقوم بتوصيل الهاتف بنظام السيارة.

تحتوي على أفضل المقاعد المريحة للركاب والسائق.

معلومات عن سيارة تويوتا أفالون