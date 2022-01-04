الأسطورة وصلت.. سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة كليا في سوق السيارات بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سياره كيا كارينز نتناول هذا الشأن من خلال هذا المقال نتعرف حيث تعتبر السيارة من نوع كيا كارينز من أبرز السيارات التي تعد مميزة بالعديد من التجهيزات التي تتوفر بالسيارة والتي تعد متوفرة بالكثير من المواصفات العالمية، وهذا ما سنتابعه نتحدث خلال هذا المقال عن مختلف ما يتعلق بالأسعار والمواصفات للسيارة من موديل كيا كارينز 2022 الشهير والجديد والمميز بالكثير من التحديثات والتطويرات الأكثر تميز وهذا ما قد جذب الكثير من المشترين لمعرفة أدق التفاصيل عن المواصفات والتجهيزات الرئيسية التي تتعلق بالسيارة.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022

تعتبر مواصفات كيا كارينز فريدة بالكثير من الخصائص فتجمع بين قوة التصميم من الخارج مع جمال المقصورة الداخلية والتي تتصف بالاتساع ولها الكثير من المزايا، ويعد هذا التصميم الكوري الفريد من أكثر التصميمات التي تمتلك جمال الشكل مع قوة الأداء أثناء السير بالمنعطفات أو اعتلاء التلال، ومن أهم ما تمتلك السيارة من مواصفات ما سنقوم بعده من خلال النقاط القادمة عن مواصفات سيارة كيا كارينز

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 والتي قد انطلقت نسختها الأولى مطلع عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ولا تزال إلى الآن متواجدة ولكن مع تطوير وتمتع بالخصائص والمواصفات القادمة:

السيارة من النوع الكروس أوفر بالحجم المدمج.

المقاعد بالسيارة كيا كارينز عددها سبعة من المقاعد.

المقاعد بالسيارة كيا كارينز عددها سبعة من المقاعد. المصابيح التي تتوفر بالسيارة من النوع السترامب الليد.

تتوفر الشبكات والتي قد تم إدخالها بتصميم السيارة لمزيد من التهوية للسيارة.

الجنوط لكيا كارينز من النوع الرياضي بالقياس ستة عش بوصة.

الطارة من النوع مالتي فانكشن، وجديدة مع توفر التصميم العصري للسيارة والمتسم بالأناقة.

تتوفر ثماني سماعات، مع شاشة من النوع الديجيتال.

تتوفر ثماني سماعات، مع شاشة من النوع الديجيتال. الفتحات الخاصة بالتكييف للتحسين من الطقس داخل السيارة.

أسعار سيارة كيا كارينز 2022

السعر الخص بالسيارة من الموديل المميز كيا كارينز تقدر بأربعمئة خمسة وستين ألف جنيه مصري، ومن الفئة الثانية السعر يبلغ أربعمائة خمسة وتسعين ألف جنيه مصري بمختلف المعارض التي تتوفر بالسوق المحلي فتستطيع شرائها بسهولة من هناك