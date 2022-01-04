ارخص عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022 بجميع بفائتها بعروض ومواصفات جبارة

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022، موتري السُّعُودية تساعدك في الحصول على سيارة الأحلام بقسط مريح يتم تسديده على 60 شهر، وتشمل عروض التقسيط موديلات عدّة من سيارة تويوتا لاندكروزر، يمكنك الاختيار من بينها وتقسيم المبلغ على دفعات تسدد عن طريق قسط شهري حيث تضاف الضريبة علي السعر الأصلي للسيارة عند التقسيط، وفيما يلي أهم عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر لأعوام 2020 و2021 و2022.

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022

سوف نقدم الكثير من عروض تقسيط سيارة تويتا لاند كروزر بجميع فئاتها في السعودية .

يتم تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر صالون GX DSL 2022 التي يبلغ سعرها 210,600 ريال سعودي على60 شهر .

حيث تبلغ قيمه القسط الشهري 4212 ريال سعودي.

لا يسدد العميل أي دفعات مقدمة للتقسيط ولكن الدفعة الأخيرة تصل إلي 84,240 ريال سعودي.

يدفع العميل قسط بقيمته 4338 ريال سعودي لتقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 صالون GXR-2 2022، التي يبلغ سعر شرائها 228,800 ريال سعودي.

لا توجد دفعه أولى ويسدد العميل دفعة أخيرة بقيمة 91,520 ريال سعودي وأقصى مده للتقسيط هي 60 شهر لينتهي

عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر صالون GX DSL 2022عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر صالون GXR-2 2022

العميل من تسديد جميع الأقساط.

يمكن الحصول علي سيارة تويوتا لاندكروزر صالون GXR3 V6 2021 بواسطة قسط شهري بقيمة 4260 ريال سعودي علي 60 شهر.

سعر سيارة تويتا لاند كروزر 2021 للشراء دون تقسيط 228,800 ريال سعودي.

للشراء دون تقسيط 228,800 ريال سعودي. قيمة الدفعة الأخيرة تبلغ 89,873 ريال سعودي ولا توجد دفعة مقدمة للبدء في تقسيط السيارة.

عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر صالون GXR3 V6 2021

تبدأ أسعار تويوتا لاندكروزر صالون GXR2 V8 2021 من 231,800 ريال سعودي ويمكن تقسيطها على 60 شهر ودفع قسط بقيمة 4636 ريال سعودي.

GXR2 V8 2021 من 231,800 ريال سعودي ويمكن تقسيطها على 60 شهر ودفع قسط بقيمة 4636 ريال سعودي. لا يوجد مقدم وتصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 92,720 ريال سعودي.

عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر صالون GXR3 ديزل 2021

تقسط سيارة تويوتا لاندكروزر صالون GXR3 ديزل 2021 الذي يبدأ سعرها من 241,500 ريال سعودي علي 60 شهر عن طريق موتري.

حيث يدفع العميل قسط شهري يبلغ 4830 ريال سعودي، لا يوجد مقدم أما الدفعة الأخيرة فتاتي بقيمه 96,600 ريال سعودي.

عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر صالون GXR2 V8 2021