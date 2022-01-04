وصول الوحش الصيني... هونشي HS7 2022 في السعودية اسعارها ومواصفاتها العالية

تعد سيارة هونشي HS7 2022 واحدة من أفضل السيارة المقدمة مؤخرًا في سوق السيارات السعودي وحظت بشعبية وشهرة عالية في كل الأسواق العربية وليست السعودية فقط منذ وقت إصدارها في أواخر عامنا الحالي 2021 وبالرغم من كون السيارة صينية المنشأ إلا أنها حظت بكل هذه الشهرة لأنها مزودة بأفضل الإمكانيات التي استطاعت من خلالها التغلب والتفوق على السيارات التي تنافسها حاليًا من نفس الفئة، وتتميز السيارة بكونها واحدة من السيارات الرياضية SUV متعددة المهام.

مواصفات سيارة هونشي HS7 2022

أبرز ما جعل هذه السيارة الصينية هونشي الجديدة 2022 مشهورة أنها تقدم أداء ممتاز على الطرق الوعرة والسريعه وتحتوي على مواصفات جبارة وامكانيات حديثة متطورة فهي تتحدث الكثير من السيارات الاخري التى ظهرت في العام الجديد، وهي أيضاً سيارة جميلة فاخرة تحتوي على تصميم رائع تابعوا معنا مواصفات السيارة كالتالي:

مقاس جنوط العجلات الرياضي يبلغ 20 إنش.

طول السيارة يبلغ حوالي 5.035 مللي متر وارتفاعها يبلغ 1.778 مللي متر.

بينما عرض السيارة يبلغ 1.989 مللي متر وطول عجلة إطارات السيارة 3.008 مللي متر.

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 3000 سي سي (3.0 لتر) ومكون من 6 سلندر.

أقصى قوة حصانية للمحرك تبلغ 335 حصان وعزم الدوران يبلغ 445 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من النوع CVT يعمل إلكترونيًا مكون من 8 سرعات.

المحرك يعمل بالبنزين ومعدل استهلاكه منه يبلغ 12.3 كيلو متر في اللتر الواحد.

التسارع يبدأ من السكون الصفري حتى مسافة تصل إلى 100 كيلو متر في مدة زمنية قصيرة تبلغ حوالي 7.8 ثانية.

تستطيع السير بكل راحة على الأراضي الوعرة بثبات عالي.

سقف السيارة يحتوي على القضبان.

مصابيح السيارة تعمل بالـ LED ويمكن رفع وخفض الإنارة بحسب الرغبة.

مرايا جانبية يتم التحكم بها كهربيًا ومزودة بإشارات انعطاف جانبية.

تدّعم خاصية الهواتف الذكية المتطورة مثل نظام آبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

النظام الإلكتروني لتوقف الفرامل.

نظام تكييف الهواء داخل السيارة يعمل أوتوماتيكيًا.

كشف النقطة العمياء.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

مراقبة ضغط الهواء لإطارات السيارة.

التشغيل عن بعد بدون المفاتيح والدخول الذكي.

نقطة اتصال بالواي فاي.

أكثر من منفذ يو إس بي وAUX.

مميزات سيارة هونشي HS7عيوب سيارة هونشي HS7

لم يتم تحديد أو اكتشاف عيوب للسيارة حتى الآن لأنها لا تزال جديدة كليًا وغير متوفرة بالشكل الكافي في الأسواق.

أسعار سيارة هونشي HS7 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة هونشي فئة HS7 في سوق المملكة العربية السعودية من 273,900 ريال سعودي.