«تويوتا بيلتا» الأسطورة اليابانية toyota belta 2022 الجديدة بالسعودية بمواصفات جبارة وأسعار مذهلة

كشفت تويوتا عن طرازها الرائد الجديد في السوق تويوتا بيلتا 2022، والذي سيواجه منافسة شديدة من عدد كبير من السيارات الأخرى، حيث تنتمي Toyota Belta إلى قطاع سيارات السيدان ذات الميزانية المحدودة، وتأتي Toyota Belta 2022الجديدة عبر فئتين من التجهيزات والمواصفات، لإتاحة بدائل مختلفة أمام عملاء السوق تتميز تويوتا بيلتا 2022 بعدة مواصفات، تجعل منها طرازا فريدا، في عالم السيارات تجعلهما مناسبتين لشرائح وفئات مختلفة من المستهلكين ومن المعروف أنها تتنافس مع Toyota Yaris لتصبح نموذجًا أساسيًا قابلاً للتطبيق في السوق ، وتمثل علامة تجارية قوية حيث إنها تبرز بين جميع أنواع المركبات وتأتي بسعر معقول في هذا النطاق السعري بسعر منخفض نسبيًا، وتوضح الأسطر التالية أهم الميزات القياسية المتوفرة في سيارة Toyota Belta 2022 ومعرفة التفاصيل التي يحتاج أي شخص يفكر في شراء هذه السيارة وخاصة أنه من الضروري أن يكون مناسب لإمكانيات المشتري.

سيارة تويوتا بيلتا 2022 فالسعودية

تم إطلاق تويوتا بلتا Belta Toyota 2022 في السعودية، فقد حظت السيارة بوجود بعض أنظمة القيادة والأمان التي توفر للعميل الحماية المطلوبة على الطريق، بالاضافة إلى جودة التصميم والتكنولوجيا وتعد بأداء مبهر، مع إجراء بعض التعديلات وإضافة الكماليات، التي تلبي مطالب المستهلكين الراغبين في شراء بيلتا حيث تتمتع سلافيا بتصميم أكثر تميزًا التي تجعلها مناسبة لمختلف فئات السوق ومجموعات المستهلكين مقارنة بأي مركبة يابانية أخرى مجمعة في الأسواق الخارجية وتريد معرفة جميع مميزاتها وأسعارها في السوق لتصبح نموذجًا أساسيًا قابلاً للتطبيق في السوق، وتمثل علامة تجارية قوية إنها تبرز بين جميع أنواع المركبات وتأتي بسعر معقول. كما أنه يأتي بمجموعة متنوعة من الألوان وهو عملي جدًا لأنه لا يتطلب الكثير من المال من حيث الصيانة أو قطع الغيار سنتعرف على مزاياها في هذا المقال.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات مع إزاحة 1500 سم مكعب تنتج 103 حصانًا و 138 نيوتن متر من عزم الدوران ، وتتزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يحتوي على نظام تشتيت يتضمن “سماعات رأس ، بلوتوث، مدخل AUX-USB ، والقدرة على التحكم في الراديو من عجلة القيادة.

أنظمة المكابح المتطورة المانعة للانغلاق، ومنظم السرعة ، والقدرة على ضبط مقعد السائق.

تتسارع السيارة من الوقوف إلى سرعة 100 كم / ساعة في أقل من 12 ثانية.

يبلغ طول تويوتا بيلتا 4490 ملم، وعرضها 1730 ملم ، وارتفاعها 1.475 ملم فوق سطح الأرض، وعرضها 2650 ملم، وحجم صندوق السيارة 495 لترًا مكعبًا.

مصابيح هالوجين أمامية وخلفية، مرايا عكسية كهربائية خارجية، نظام مناخي متعدد الوظائف وطيران متعدد الوظائف

بالإضافة إلى نوافذ كهربائية، إمكانية ضبط مستوى المقعد يدويًا، قفل مركزي، عجلات رياضية فريدة من نوعها.

تحتوي المركبة على نظام تهوية لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتعمل فتحات التهوية على تنقية الهواء قبل دخول السيارة، والمركبة المجهزة بنظام إلكتروني للتحكم في درجة الحرارة.