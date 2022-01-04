سيارات برخص التراب … 39 ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تحرص أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية على احتواء مجموعة كبيرة ومختلفة من السيارات بموديلات متنوعة للعام الجديد 2022، والتي تختلف من حيث التصميمات المتنوعة بالإضافة لما تتمتع به من تقنيات بالداخل والكثير من أساليب الأمن والأمان من قبل شركات صناعة السيارات في مصر مع مراعاة اختلاف العلامة التجارية، كما أن الأسعار تختلف على حسب ما يوجد بها من تقنيات ووسائل تكنولوجيا حديثة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم قائمة بأرخص أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية.

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

سوف نتعرف معاً على أرخص أنواع السيارات الموجودة في السعودية بالمواصفات القياسية منها الآتي:

هذه النوعية من السيارة تتميز بشكلها المميز وسعرها رائع للغاية، وأصبح يفضلها كبيرة من الأشخاص، حيث أنه بإمكانك الحصول على السيارة لما تتمتع به من مزايا السيارة متوفرة بمحرك قوي يعمل بقوة 107 حصان.

والسيارة تعمل بناقل حركة أتوماتيك به عدة سرعات، كما أن يسهل السير بها على الطرق الواعرة والصعبة، كما أن من المقرر أن تتوفر السيارة بالسعودية بسعر يبدأ من 39 ألف ريال سعودي.

سيارة أم جي 360 بالسعودية

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات ويعمل بسعة تبلغ نحو 1200 سي سي، وينتج عن المحرك قوة تصل حتى 83 حصان، وبها عزم دوران نحو 114 نيوتن لكل متر، كما أن سرعة السيارة فائقة تصل حتى 155 كم في الساعة.

فائقة تصل حتى 155 كم في الساعة. كما أن تبلغ سرعة السيارة حتى 100 ك بكل 15 ثانية، وكما أن السيارة متوفرة بالسوق السعودي بسعر حوالي 54 ألف ريال سعودي.

سيارة هيواندي جراند 10 في السعودية

ذلك السيارة تتميز بأنها تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات وبسعة قد تصل حتى 2000 سي سي، كما أن ينتج من خلاله قوة قد تقدر حوالي 135 حصان.

تتميز بأنها تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات وبسعة قد تصل حتى 2000 سي سي، كما أن ينتج من خلاله قوة قد تقدر حوالي 135 حصان. وذات عزم دوران 195 نيوتن لكل متر. بالإضافة لسرعة كبيرة للغاية قد تص نحو 178 كم/ بالساعة.

ويصل سعرسيارة رينو داستر الجديدة في السعودية حوالى 64.990 ريال سعودي

سيارة رينو داستر الجديدة في السعودية

استطاعت السيارة بأن تحصل على محرك قوي يقبل العمل بأربع اسطوانات قد تصل سعة المحرك حتى 1500 سي سي، والسيارة تعمل بقوة 119 حصان، 145 نيوتن لعزم الدوران.

السيارة تأتي بسرعة كبيرة تصل نحو 190 كيلو بالساعة، والسيارة مزودة بالعديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة.

ويصل سعر هيوانداي سيتي في السعودية حوالى 55.200 ريال سعودي .

هيوانداي سيتي في السعودية