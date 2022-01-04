سيارات برخص التراب … 35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

يوجد أنواع سيارات متعددة في المملكة العربية السعودية للعام الجديد تتناسب مع العديد من الفئات وأيضاً على حسب الأذواق، ويوجد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل دائم هم أنواع السيارات الحديثة وبمبالغ رمزية تتناسب مع دخلهم، والجدير بالذكر أن السعودية تضم الكثير من المعارض المتخصصة في بيع أنواع كثير من ومتنوعة من السيارات، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على أرخص أنواع السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية.

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

يريد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالحصول على سيارة يتم تزويدها بالعديد من أساليب ووسائل التكنولوجيا ومن بينها:

تحمل هذه الفئة الكثير من المزايا حيث أنها تحتوي على شبك أمامي من نوع جيد يتم طلائه بمادة الكروم، كما أن السيارة تتميز بناقل حركة أتوماتيك يعمل بحوالي 7 سرعات.

كما أن السيارة تتميز بأنها تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق مما جعلها من بين السيارات التي تتنافس مع سيارة تويوتا يارس سيدان الجديدة.

ومن المقرر أن تطرح السيارة بسعر يبدأ من 35 ألف جنيه سعودي.

سيار أريزو 3 2022 في السعوديه

شيارة شانجانcs 35 في السعودية

تعتبر سيارة شانجان من السيارات المثالية ذات حجم مناسب، والجدير بالذكر أن الشباب من أكثر الفئات التي يرغب في اقتناء ذلك النوعية من السيارة، لأن سعرها مناسب قد يصل في الكثير من الأحيان حتى 44 ألف ريال سعودي دون أن يضاف له القيمة المضافة، كما أن السيارة من بين السيارات الاقتصادية باستهلاكها للوقود.

تعتبر هذه السيارة واحدة من أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية حيث أنها سوف تطرح في الأسواق مع بدء عام 2022، وهي من أنواع السيارات الفاخرة لما تتميز به من مميزات متعددة.

كما أنها تحتوي على محرك قوي للغاية يقبل العمل بجودة فائقة، وذات سعة تصل حتى 1.5 لتر، وبقوة كبيرة تصل حتى 110 حصان.

ومن المقرر أن تطرح سيارة هافال الصينية في المملكة العربية السعودية بسعر يصل حتى 85 ألف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية في السعودية