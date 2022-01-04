اسعار ومواصفات تويوتا كورولا لكل فئة بالكاش والتقسيط سيارة العمر كله

اسعار ومواصفات تويوتا كورولا ، هي من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها على مواقع الإنترنت، حيث يسعى الناس إلى اقتناء نوع سيارة حديثة، تحتوي على الكثير من المميزات من خلال تصنيع السيارة وسرعتها للذهاب إلى مسافات بعيدة في وقت قياسي، حيث أن السيارة بوجه عام من أهم مقتنيات رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، وتعتبر ماركة تويوتا كورولا من أهم ماركات السيارات لعام 2022، حيث أنها شركة متجددة التصميمات وتعمل على إنتاج كل ما هو جديد وحديث في مجال صناعة السيارات.

اسعار ومواصفات تويوتا كورولا

تعتبر تويوتا كورولا 2022 من أفضل أنواع السيارات من حيث جودة التصميم ودقة التصنيع، ومن أشهر فئاتها بالمواصفات ما يلي:

تمتلك هذه السيارة جنوط عالية الجودة وسميكة 16 بوصة.

كما يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية.

كما أن أضاءتها النهارية عالية.

عجلة القيادة بها لها الكثير من المهام.

كما يوجد بها تكييف هوائي، ومرايات على الجانبين، وبها مثبت للسرعة وزجاج يعمل بالكهرباء، والمقعد كهربائي من أجل تزويد الفقرات.

سعر هذه السيارة 370 ألف جنيه.

سيارات تويوتا كورولا موديل STDسيارة تويوتا كورولا 2022

يوجد الكثير من سيارات تويوتا كورولا في جمهورية مصر العربية موديلات 2022، حيث تحتوي تلك السيارات على عدة خصائص متميزة، ومن أهم الأنواع والمواصفات ما يلي:

هي سيارات بها الكثير من عوامل السلامة والأمان.

حيث يوجد بها الوسادة الهوائية الأمامية، ويوجد بها أنظمة الفرامل الحديثة لإيقاف السيارة في أي وقت وهي ففرامل مانعة للانغلاق.

كما يوجد بها أكثر من توزيع للفرامل بشكل تكنولوجي، ويوجد بها نظام ثبات عالي المستوى.

يوجد في هذه الفئة من سيارات تويوتا كورولا موديل BASICجنوط عالية الجودة 15 بوصة.

ويوجد بها إضاءة للنهار وإضاءة للضباب في الليل.

كما أن السيارة مزودة بعجلة قيادة للقيام بأكثر من وظيفة في نفس الوقت.

كما أن السيارة بها تكييف عالي الكفاءة، والزجاج في هذه السيارة يعمل بالكهرباء وليس يدويا.

وتحتوي على شاشة 4.2 بوصة من أجل عرض البيانات عليها.

ويوجد بها عدد 2 مرآية على كلا الجانبين، وسعر هذه السيارة هو 330 ألف جنيه.

تمتلك هذه السيارة جميع مواصفات السيارة السابقة موديل BASIC ولكنها تمتلك مصابيح من الأمام.

وبها حساسات للركن من الخلف، وسعر هذه السيارة هو 320 ألف جنيه.

مواصفات تويوتا كورولا موديل BASICسيارات تويوتا كورولا موديل ACTIVE PLUS