انطلاق الوحش الصيني.. سيارة هونشي HS7 2022 الجديدة بمحرك سوبر شارج تجي اسعارها ومواصفاتها

انطلاق الوحش الصيني.. سيارة هونشي HS7 2022 الجديدة إلى كل الراغبين في شراء سيارة جديدة من سوق السيارات السعودي نقدم لكم سيارة هونشي HS7 2022الجديدة وهي واحدة من سيارات الدفع الرباعي والتي يسمح حجمها الكبير للقيام برحلات عائلية ولها قدرة خارقة على السير على الطرق والأراضي الوعرة، وبالرغم من أنها سيارة صينية المنشأ إلا أن بها من المميزات ما يجعلها تحتل عرش السيارات الأكثر موثوقية ومتانة، ونقدم لكم في سطور مقالنا اليوم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعار السيارة في السوق السعودية.

تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي بموتور سعته 3000 سي سي (3.0 لتر) ومقترن بتفيس أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

يتكون المحرك البنزين من 6 سلندر ويدور بقوة 335 حصان بعزم دوران 445 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ حوالي 12.3 كيلو متر لللتر الواحد.

أهم مواصفات ومميزات سيارة هونشي HS7 2022

المقصورة الداخلية مصنوعة من جلد فاخر ويمكن التحكم في مقاعد السيارة كهربيًا.

فتحة سقف بانورامية مصنوعة من الجلد الشمواه.

عيوب سيارة هونشي HS7 2022

لم تظهر ولم يتم الكشف عن أي عيوب تخص السيارة حتى وقتنا الحالي.

أسعار سيارة هونشي HS7 2022 في السوق السعودية

يبدأ سعر سيارة هونشي الجديدة في سوق السيارات السعودية من 273,900 ريال سعودي.