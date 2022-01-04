الوحش وصل.. هيونداي I20 موديل 2022 سيارة الطرق الواعرة بمواصفات خارقة

الوحش وصل.. هيونداي I20 موديل 2022 سيارة الطرق الواعرة واحدة من أشهر السيارات العملية الموجودة في الأسواق، وقد تتميز بأنها من ضمن سيارات الجيل الثالث التي تحتوي على مجموعة من التقنيات المختلفة والأدوات المميزة التي تتميز بالطراز الST وقد تتميز بأنها قوية الأداء وثابتة على الطرق المختلفة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على محرك قوي ومزودة بالعديد من العجلات الرياضية الأنيقة بالإضافة إلى مجموعة من الإمكانيات المميزة والمختلفة التي تجعلها الأفضل من غيرها من السيارات الموجودة في السوق، حيث الاستهلاك القليل للوقود وغيرها من المميزات المختلفة والإمكانيات التي نتعرف عليها.

مواصفات سيارة هيونداي I20 موديل 2022

تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة من التقنيات المميزة والتكنولوجيا المختلفة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق، وهذا لأنها من سيارات الدفع الرباعي المميز، وقد تتميز بالتالي:

تحتوي السيارة على محرك ذو أسطوانات رباعية.

كما أنها مزودة بناقل حركة يعمل بشكل يدوي ومتوفر بأكثر من ست سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى إمكانية الدفع الأمامي المحدود الانزلاق.

كما أن السيارة تحتوي على عجلات قيادية مختلفة ومميزة ووزن السيارة بالكامل قد يصل إلى 1231 كجم.

بالإضافة إلى أن السيارة تستهلك كمية كبيرة من الوقود قد تصل إلى 6.9 لتر لكل 100 كيلو.

وقد تنتقل السيارة من السكون وحتى 60 كيلو في 3.41 ثانية.

وتنتقل من الثبات حتى مائة كيلو في6.76 ثانية.

سعر ومميزات سيارة هيونداي I20 موديل 2022

سعر السيارة تم الإعلان عنه من قبل الشركة المصنعة لهذه السيارة المميزة حيث يصل سعرها إلى 32.490 دولار أمريكي.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على مقصورة داخلية مميزة للسائق وجميع الركاب.

بالإضافة إلى أنها مزودة بفتحة صغيرة ولوحة رقمية متوفرة بمقاس 10.25 بوصة.