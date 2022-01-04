عرض تقسيط المجدوعي 2022: سيارة هيونداي كريتا 2022 بدون دفعة أولي استلام فوري على خمس سنوات

عرض تقسيط المجدوعي 2022: سيارة هيونداي كريتا 2022 مقالنا اليوم سنناقش فيه أبرز مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 في ظهورها الأول حيث تعد سيارة هيونداي كريتا 2022 من أفضل السيارات المقدمة حديثًا في سوق السيارات العالمي والمحلي والتي من المتوقع أن تنتشر بقوة وتتفوق على منافسيها في بداية الربع الأول من العام القادم 2022 م وتتميز هذه السيارة بعد مواصفات رائعة بالإضافة إلى شكلها المميز الجذاب الذي يجعلها من ضمن الخيارات الأولى للمشترين وهواة السيارات وخاصة لأنها مقدمة من شركة هيونداي العالمية.

أبرز مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 في ظهورها الأول

تتميز سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:-

محرك السيارة سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته 113 حصان ذو 6 سرعات.

يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سلندر وأقصى عزم دوران له 144 نيوتن لكل متر.

نظام الجر الأمامي للعجلات.

أقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

يبلغ طول السيارة 4,3 متر وعرضها حوالي 1,790 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.620 متر.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ 2.77 متر وسعة تخزين الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 433 لتر.

الجنوط الرياضية تأتي بمقاس 15 أو 16 بوصة وذلك على حسب فئة ونوع السيارة.

المرايا الجانبية للسيارة تعمل بالكهرباء والفئة العليا من سيارة كريتا تأتي بفتحة من السقف بانورامية.

وسائد كهربائية ستائرية لحماية الركاب.

المقصورة الداخلية مزودة بمقاعد مصنوعة من القماش الفاخر.

نظام ثبات الفرامل الإلكتروني المساعد نوع BA.

إنذار ينبه المستخدم في حالة تعرض السيارة للسرقة.

حساسات من الخلف ومساعدتها على الاصطفاف وكاميرا من الجوانب.

شاشة معلوماتية تعمل باللمس بمقاس 3 بوصة لعرض كل المعلومات الخاصة بالسيارة.

في الفئات العليا من السيارة تأتي الشاشة المعلوماتية بمقاس 8 بوصة وكاميرات صوتية تحتوي على 7 سماعات.

نظام الدخول الذكي دون استخدام مفاتيح للسيارة.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير.

ثبات السرعة عالي بشكل كبير.

المحرك ذو خيار واحد فقط.

الدفع الرباعي لا يحتوي على خيار.

تتسلل على الطريق ضوضاء ناتجة من المحرك.

مميزات سيارة هيونداي 2022 الجديدة كليًاعيوب سيارة هيونداي كريتا الجديدةأسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022

تبدأ أسعار السيارة في السعودية من 68,000 ريال سعودي.