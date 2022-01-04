كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي والحالات المستحقة للحصول على المساعدة المالية

كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي، سوف نستعرض لكم اليوم كيفية الحصول على مساعدة مالية من قبل الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يقدم الديوان الملكي مساعدة مالية لكافة المواطنين السعوديين في المملكة، والديوان الملكي هو المكان المتخصص بتقديم المساعدات المالية وقد قامت الحكومة السعودية بإنشائه بهدف مساعدة كافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بسبب ظروفهم التي والتي تضررت جراء جائحة كورونا المستجد وأصبحوا غير قادرين توفير احتياجاتهم اليومية.

كيفية التسجيل للحصول على المعونة من الديوان الملكي

يرغب العديد من الأشخاص من التعرف على الخدمات المقدمة من قبل الديوان الملكي للكثير من الأسباب التي جعلتهم غير قادرين على سداد المديونية، وحتى تتمكن من التسجيل للحصول على طلب مساعدة مالية متعلقة بالديوان الملكي يجب عليك اتباع هذه الخطوات:

يتم القيام بتقديم طلب الحصول على المعونة المالية للديوان الملكي بعدة نماذج، استمارة الطلب الرسمية من أجل الحصول على المساعدة.

بعدة نماذج، استمارة الطلب الرسمية من أجل الحصول على المساعدة. في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتقديم طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي.

من ثم يجب عليك الدخول على الخدمات الإلكترونية والتي تتواجد بالصفحة الرئيسية المتعلقة بالموقع.

من ثم يتم اختيار طلب المساعدات العينية وأيضاً المالية.

يجب عليك القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية من خلال التسجيل الإلكتروني.

البيانات تتمثل في رقم الهاتف الخاص بك وأيضاً القيام بإضافة رقم الهوية الوطنية المتعلقة بك، والقيام بإضافة البريد الإلكتروني.

يجب عليك القيام بتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بحالة الطلب المرفق وكذلك توضيح جميع الأسباب التي من بينها القيام بتقديم الطلب بشكل واضح.

عند الانتهاء من مهام التسجيل يجب عليك إضافة البيانات المتعلقة بك.

من ثم يتم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

يوجد الكثير من الحالات المستحقة أن يقوم بصرف المساعدة المالية من خلال الديوان الملكي

كل من تعرض لحادث أو خسارة كبيرة نتج عنها تدهور الحالة المالية.

كل من يعاني بالإصابة بالأمراض المزمنة منها أمراض القلب أو داء السكري أو ضغط الدم.

الأشخاص الذين يعانون من المعيشة الصعبة والظروف المادية المتغيرة.

كل شخص يواجه مشكلة بالبطالة ولا يوجد لديه أي فرصة عمل.

الحالات المستحقة للحصول على المساعدة المالية الديوان الملكي