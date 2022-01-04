انخفاض اسعار كامري 2021 بنسبة مفاجأة كامري 2021 بسعر رخيص

كامري 2021 المستعملة سيارة يابانية تابعة لشركة تويوتا العالمية حققت نجاح خرافي في المملكة العربية السعودية، وتعرضت اسعار السيارة للانخفاض تزامنا مع بداية عام 2022، وكانت تتراوح اسعار كامري قبل بداية العام الجديد ما بين الـ 110 حتى الـ115 ألف ريال لكن الحال أصبح غير ذلك الآن، حيث بإمكانك الحصول على السيارة بأحدث فئة من موديل 2021 بسعر لا يتخطى الـ 111 ألف ريال.

هناك سيارة كامري فل كامل أعلى فئة متواجدة في الرياض، باللون الأبيض.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2021، حالة البودي الخارجي وكالة، حالة الفرش الداخلي جيدة.

السعر هو 111 ألف ريال سعودي، ممشى السيارة هو 26 ألف كيلومتر قابل للزيادة حتى حدوث البيع.

السيارة تحتوي على فتحة سقف، قير اتوماتيك قوي ينقل على 8 سرعات، السيارة تعمل بالجر الامامي للعجلات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على شاحن بدون سلك، كاميرا خلفية، مدخل aux وusb.

وكذلك هناك سيارة كامري ستاندر في القصيم باللون الأبيض، حالة السيارة العامة جيدة خاصة البودي بحالة الوكالة.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 21 ألف كيلومتر وهو ممشى مناسب وغير كبير، وهى موديل 2021.

سعر السيارة هو 100 ألف ريال، نوع الوقود بنزين، السيارة بدون ملاحظات، حالة المحرك وكالة.

وكنا نشرنا مقالة بعنوان انخفاض اسعار تويوتا يارس 2021.

السيارة تحتوي على العديد من المزايا خاصة في الأمان، وسائد هوائية وأنظمة تمكين أداء الفرامل للحصول على أفضل نتيجة.

بالإضافة إلى ما سبق هناك سيارة كامري في الرياض، نوع الوقود بنزين، الممشى 8 آلاف كليومتر، فئة السيارة استاندر، القير اتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة كاملة بحالة الوكالة بملاحظات بسيطة، الصيانات الدورية تم إجرائها لدى عبداللطيف جميل وجميع الأوراق متوفرة.

سعر السيارة هو 90 ألف ريال سعودي، حالة المحرك زيرو، الملاحظات هي صدمة ناحية الرفرف والباب الخلفي الأيمن.

السيارة تحتوي على تكييف قوي يعمل بمنطقتين الأمامية والخلفية، وكذلك تأتي بشاشة قوية للتعامل مع كافة أنظمة السيارة والتحكم بها.

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