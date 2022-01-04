سيارة جيب رانجلر Jeep Wrangler 2022 الأسعار والمواصفات

سيارة جيب رانجلر Jeep Wrangler 2022 من السيارات الرائعة والقوية التي يجب أن تكون ضمن قائمتك عند الرغبة في شراء سيارة جديدة، تمتلك مجموعة من المقومات التي تجعلها الأفضل على الطرقات الوعرة، ذو تصميم أنيق وجذاب، تأتي بالعديد من المحركات حسب الفئة، تمنحها الأداء اللازم لخوض مغامرات مثيرة، على أصعب الطرقات الرملية، أو الموحلة، والمنحدرات، تقدم ثبات مذهل مع السرعات العالية، الهيكل الخارجي صلب ومتين، مصنوع من أجود الخامات كذلك المقصورة الدخلية، يتوافر منها في الأسواق ثلاث فئات وهي سبورت، روبيكون، صحاري.

سيارة جيب رانجلر Jeep Wrangler 2022

كعادة سيارات الجيب الأميريكية تتمتع بمظهر أنيق من الخارج تصميم جريء، هجومي، الشباك الأمامية صلبة، وعريضة، كلمة JEEP مكتوبة علي جوانب السيارة لإضافة لمسة جمالية، مع مصابيح دائرية هالوجين مميزة واضحة الإنارة، مزودة أيضا بصادمين سواء في المقدمة أو الخلف، السيارة مزودة ببعض الاكسسوارات على السقف، كذلك الجوانب والزجاج، والعجلات ضخمة كبيرة الحجم لتناسب طبيعية الطرقات الي تتعامل معها.

تصميم Jeep Wrangler 2022

بمجرد أن تنظر لجيب رانجلر تتخيل المغامرات التي تستطيع أن تخوضها بها، او تتذكر أحد الأفلام الأجنبية سواء الأكشن أو الحروب التي شاهدتها وكان الأبطال يقدونها، التصميم الأصلي لتلك المركبة كان الغرض منه عسكري في البداية، خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد ذلك تم تعديل Jeep Wrangler لتكون أكثر راحة للمستخدمين المدنين.

مقصورة جيب رانجلر 2022 الداخلية

المقصورة الداخلية يتوافر منها الشكل التقليدي الذي يتكون من ببابين، وتكون المساحة الداخلية صغيرة، للحصول على المزيد من المساحة يتوافر الطراز الأكثر طلباً ذو الأربع أبواب، المقاعد مريحة وواسعة تكفي خمس أشخاص، مصنوعة من خامات جيدة تقاوم عوامل الطقس السيئة، مزودة بأحدث تقنيات المعلومات والترفيه، شاشة لمس 5 بوصة وتصل إلى 8 بوصة في الفئات الأعلي، ونظام صوت قوي.

محرك جيب رانجلر 2022 وقوة الأداء

السيارة تأتي بأكثر من نوع من المحركات لتناسب جميع الأذواق، النوع الأول سداسي الأسطوانات سعة 3600 سي سي تصل قوته على الطرقات إلى 285 حصان، يدعمه ناقل حركة سريع وسلس بمعدل 8 سرعات، يتوافر نوع أخر توربيني 4 سلندر، يندمج مع محرك كهربائي يساعد على التوفير في الوقود، كذلك يساعد على الحد من تلوث البيئة.

يتوفر أيضا نسخة تعمل بالمحرك الديزل تبلغ سعته 3 لتر، ويتوفر محرك 4 سلندر بنزين تبلغ قوته 270 حصان.

أسعار Jeep Wrangler 2022

تبدأ الأسعار في المملكة للنسخة الأساسية ب 159،390 ريال، والفئة الأعلي تبلغ 217،800 ريال، أما الأمارات تبدأ الأسعار من 144،900 درهم، لتصل إلي 192،900 درهم.