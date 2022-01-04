أدفع 900 ريال واستلم: هيونداي كريتا 2022 بالتقسيط من عبد اللطيف على 5 سنوات في السعودية

أدفع 900 ريال واستلم: هيونداي كريتا 2022 بالتقسيط أفضل عروض التقسيط المقدمة من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة هيونداي كريتا 2022 الجديدة والمصنفة والمندرجة ضمن قائمة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام والاستخدامات ولم يتم تقديم أي تغييرات ملحوظة عن الفئة السابقة من السيارة وقامت شركة هيونداي الكورية بتقديم هذه السيارة بـ 4 فئات مختلفة ولكن بنفس قوة المحرك وحجمه ولكنها تختلف في بعض الإمكانيات البسيطة مثل وسائل الأمان والمقصورة الداخلية وكل هذا سنوضحه لكم بالتفصيل فيما يلي.

يبلغ طول السيارة 4 متر و3 سم.

عرض السيارة متر و790 سم.

ارتفاع السيارة متر و620 سم .

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ متران و77 سم.

حجم الصندوق الخلفية 433 لتر.

سعة محرك السيارة يبلغ 1500 سي سي ومكون من 4 أسطوانات.

قوة موتور السيارة يبلغ 113 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 144 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 حركات .

أقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة.

يتراوح مقاس جنوط السيارة بين 15 إلى 16 بوصة.

التسارع يبدأ من السكون لقطع 100 كيلو متر في زمن قدره 12 ثانية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

نقطة اتصال بالواي فاي.

شحن الهواتف لاسلكيًا.

التشغيل الذكي بدون استخدام المفاتيح.

ثبات السيارة ضعيف على الأراضي الغير ممهدة والسريعة بالنسبة لوزن السيارة الذي أضعف قوة المحرك.

نظام تكييف الهواء يؤثر على المحرك ويزيد من صوته وخاصة عند سير السيارة على السرعات العالية.

عزل الصوت على السيارة ضعيف مما يتسبب في إزعاج الركاب وتسبب ضوضاء شديدة لهم.

بعض مكونات المقصورة الداخلية للسيارة مصنوعة من البلاستيك الصلب.

مساحة الصف الأخير ضيقة وغير مريحة للركاب البالغين.

أهم مواصفات وإمكانيات ومميزات سيارة هيونداي كريتا 2022عيوب هيونداي كريتا 2022تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة هيونداي كريتا 2022 في السوق السعودية للسيارات

قدمت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز على سعر سيارة هيونداي فئة كريتا موديل 2022 الجديدة وهو:-