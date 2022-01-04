يارس 2021 سيارة عملية يمكنك الاعتماد عليها في كافة الاحتياجات اليومية وذلك بفضل اعتماديتها وكذلك قلة استهلاكها للوقود، حيث تستهلك السيارة 3 لتر كلما تقطع مسافة 60 كيلومتر، وتعد يارس اختيار مناسب للكثيرين في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل أسعارها المناسبة خاصة أسعار السيارات المستعملة منها، ويبحث الكثيرين عن حالات يارس نظيفة بأسعار رخيصة وممشى منخفض سعيا وراء الحصول على أعلى قيمة مقابل أعلى سعر.

هناك سيارة يارس، حالة السيارة مستعملة، القير يعمل اتوماتيكيا، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، فئة السيارة هي واي بلس فل كامل.

ممشى السيارة هو 6000 كيلومتر وهو ممشى منخفض، وتمتلك السيارة مواصفات منها الكاميرا الخلفية.

وتعمل الكاميرا الخلفية على مساعدة قائد السيارة في تفادي العثرات أثناء الرجوع للخلف.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 55 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج والداخل وكالة.

السيارة تقع في القصيم والسعر غير قابل للتفاوض، تم إجراء شك اب بالوكالة على السيارة والأوراق متوفرة.

يارس 2021 بأسعار رخيصة في السعودية سيارات مستعملة حالات 100%

هناك كذلك سيارة يارس في الشرقية، حالة السيارة مستعملة، القير اتوماتيك، الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على تغليف للأرضية مما يؤدي إلى مانع اتساخها وكذلك واقي للبودي الخارجي.

سعر السيارة 50 ألف ريال سعودي، لون السيارة هو اللون الأبيض، ممشى السيارة هو 7 آلاف كيلومتر.

السيارة تحتوي على نظام abs لمانع انغلاق الفرامل وبالتالي وقوفها في أقرب لحظة من لحظة دعس الفرامل.

يارس باسعار رخيصة وممشى قليل وحالات وكالة في السعودية

وفي الوقت نفسه هناك حالة يارس في جيزان، السيارة مستعملة، ناقل الحركة أتوماتيكي.

السيارة بدون ملاحظات من الاكصدام للاكصدام، السيارة من المالك الأول من الوكالة.

ممشى السيارة هو 4 آلاف كيلومتر وهو ممشى قليل للغاية، السيارة موديل 2021.

السيارة تحتوي على تكييف ثلاجة، حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل لا تحتاج إلى اي تجديد.

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ملحوظة: يجدر عند شراء سيارة مستعملة الانتباه لكل ما بها من ملاحظات لعدم التفاجئ بها بعد الشراء.