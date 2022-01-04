أسعار سيارات هافال في السعودية 2022 بكافة فئات موديلات Haval H9 2022

أسعار سيارات هافال في السعودية موديلات عام 2022 المطروحة بالأسواق وداخل المملكة العربية السعودية . حيث تتعدد فئات مواصفات سيارة هافال 2022 . كما أن هافال 2022 H9 الشكل الجديد والتي تم عرض تفاصيلها بجانب باقي الموديلات المختلفة داخل معرض جدة . والذي كان الأسبوع الماضي وتم خلال المعرض أيضاً عرض سعر سيارة هافال 2022 لبعض الفئات منها . كذلك تنوعت أشكال وألوان السيارة الجديدة Haval H9 2022 وعرضها بفيديوهات مختلفة داخل معرض جدة . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة تفاصيل مواصفات وأسعار سيارة هافال 2022 الشكل الجديد . بكامل الفئات المطروحة داخل معارض المملكة العربية السعودية .

أسعار سيارات هافال في السعودية بفئاتها المختلفة

تنوعت أسعار سيارات هافال في السعودية وذلك يرجع حسب الموديل والمواصفات الخاصة به . كما أن السعر يتغير وفقاً للفئات المتعددة التي تم تصنيعها من الشركة المنتجة والتي تخطت أكثر من 10 موديلات مختلفة . كذلك تختلف مواصفات سيارة هافال 2022 للسيارة الصالون عن السيارة الجيب الدفع الرباعي . كما بجانب ذلك هافال 2022 H9 الشكل الجديد لها أكثر من لون مطروح داخل الأسواق وهذا أيضاً يحدد سعر السيارة ويكون متفاوتاً كل موديل عن الأخر . كذلك يتحدد سعر سيارة هافال 2022 بناءً علي قوة محرك السيارة وعدد الأحصنة التي تقدر قوة المحرك لسيارة هافال 2022 . والعديد من نقاط الاختلاف ما بين كل موديل والأخر يتوقف عليه تحديد السعر الذي يتم به بيع سيارة هافال 2022 داخل السعودية .

الفئة الأولي وهي هافال جوليان 2022 . كما تطرح بالسعودية هافال 2022 H6 الشكل الجديد . أيضاً يطرح موديل أخر وهو هافال 2022 H9 الشكل الجديد . كذلك بجانب تلك الموديلات يطرح موديل هافال H6 بيسك 2022 . طرح موديل مميز وهو هافال H6 بريميوم 2022 . كما يطرح داخل السعودية موديل هافال H6 بريميوم دفع رباعي 2022 . بجانب الموديلات السابقة يتم طرح هافال H9 كومفورت 2022 . ذلك بجانب الموديل المميز هافال H9 سوبر دجنتي 2022 . أيضاً هناك العديد من موديلات هافال 2022 H9 الشكل الجديد بجانب الموديلات السابقة .

موديلات هافال 2022 H9 الشكل الجديد المطروحة بالسعودية

هافال 2022 H9 الشكل الجديد أبعاد طولها 4472 سم . كما أن أبعاد عرض هافال 2022 هي 1841 سم . كذلك تتميز Haval H9 2022 بأبعاد أرتفاع بقدر 1691 سم . الباب الخلفي لسيارة هافال 2022 يسع 337 لتر . أيضاً تتميز هافال 2022 الشكل الجديد بمحرك بأربعة أسطوانات وقوته 1500 CC . كما أن قوة محرك Haval H9 2022 يصل إلي 150 حصان . عزم الدوران الخاص بمحرك هافال 2022 قوته 220 نيوتن / للمتر . يحتوي محرك هافال 2022 الشكل الجديد علي 7 سرعات ويعمل أوتوماتيكياً .

مواصفات سيارة هافال 2022 المطروحة داخل المملكة العربية السعودية

أسعار سيارات هافال في السعودية لفئات السيارة المختلفة

يتعدد سعر سيارة هافال 2022 داخل المملكة العربية السعودية وذلك يتوقف علي الموديل . والمواصفات الخاصة به والكماليات داخل السيارة وقوة محركها والعديد من نقاط التميز لكل موديل ونتعرف . علي الأسعار الخاصة بالسيارة كالآتي :-

سعر سيارة هافال 2022 فئة H9 دجنتي سعرها 123039 ريال .

كما أن سعر هافال H9 سوبر دجنتي 2022 بسعر 129939 ريال .

كذلك تحدد سعر هافال جوليان 2022 بسعر 67839 ريال .

موديل هافال H6 2022 تحدد بسعر 82789 ريال .

كما أن موديل هافال 2022 H9 قيمته 111539 ريال .

هافال H6 بريميوم 2022 بسعر 98889 ريال .

كذلك تحددت قيمة هافال H6 بريميوم دفع رباعي 2022 سعرها 103489 ريال .

كما أن موديل هافال جوليان أكتيف 2022 سعرها 73589 ريال .

أما موديل هافال جوليان بريميوم سعرها داخل السعودية 82789 ريال .

أسعار سيارات هافال في السعودية الموديلات المتعددة المطروحة داخل المملكة . تم عرض الأسعار الخاصة بكل فئة من الفئات المطروحة بجانب أن هناك العديد من الموديلات . بجانب تلك التي تم عرض أسعارها والتي يتم عرضها داخل معارض السيارات .