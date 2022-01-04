العرض الجبار ب 700 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

من الممكن أن يتم الحصول على السيارة من موديل تويوتا برادو وذلك من خلال الكثير من العروض الخاصة بالتقسيط والتي يتم الطرح لها من قبل معارض تتبع لعبد اللطيف جميل حيث يتم الطرح لأكثر من عرض تقسيط ومن أهمها عرض 700 ريال لتقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من أفضل أنواع السيارات والتي من خلالها من الممكن الاستمتاع بأفضل رحلة قيادة تجمع ما بين القيادة الآمنة الحرة وكذلك بين رفاهية القيادة حتى وعلى أصعب الطرق الوعرة تعتب السيارة مختلف المنعرجات وتتخطى الطرق التي يصعب تخطيها إلا بسيارة مميزة مثل موديل برادو حيث يتوفر فيه تجهيزات مثالية لقيادة احترافية وآمنة.

ب 700 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

من خلال هذا العرض الفرصة الآن متاحة لكافة راغبي الشراء للسيارة من هذا الموديل المصنوع من خلال اتباع تطبيق أحدث التقنيات والتي تعمل على تزويد السيارة بالكثير من المواصفات الأكثر تميز وتجهيز السيارة بجميع الملحقات التي توفر القيادة الآمنة للسيارة، وبالنسبة لأهم مواصفات السيارة فنقوم بعرضها من خلال الآتي:

السيارة تويوتا برادو تتمتع بالكثير من المواصفات والتي من بينها ما يلي:

السيارة يتوفر فيها أفضل ملحقات القيادة الآمنة مثل فرامل منع الانغلاق، وكذلك توفر الوسائد من النوع الهوائي.

السيارة الزجاج الخاص بها من النوع الذي يمنع وصول الضوضاء لداخل السيارة.

العديد من المواصفات اللونية المتميزة مما يتيح حرية اختيار ومساحة اختيار للون المفضل.

محرك السيارة تبلغ سعته ألفين وسبعمائة سي سي.

قوة محرك السيارة تكون مائة أربعة وستين حصان.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة نوعه أوتوماتيك ومقسم لحوالي أربع سرعات.

ثماني مستويات من الممكن التبديل ما بينهم بالنسبة لتغيير مستوى مقعد السيارة.

الكشافات الأمامية للسيارة من النوعية الليد الموفرة للطاقة.

مواصفات السيارة من موديل تويوتا برادوعرض التقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

قيمة القسط لا تتعدى السبعمائة ريال سعودي شهريا، مع الطول لفترة السدد الخاصة بالثمن الإجمالي للسيارة، ودفعة القسط لأولى 84 ألف ريال سعودي.

القسط لمدة حوالي خمس سنوات ، السيارة متوفرة بالثمن الإجمالي 207 ألف ريبال سعودي السيارة ثمنها بدون قيمة الضريبة.