الغندورة الجديدة 2024… تسريبات صور بي ام دبليو BMW الفئة الخامسة تظهر لاول مرة

الغندورة الجديدة 2024… تسريبات صور بي ام دبليو BMW كشفت مصادر تابعة لشركة بي إم دبليو الألمانية عن تسريب صور بي ام دبليو الفئة الخامسة 2024 أثناء سيرها في أحد الشوارع الألمانية كنسخة تجريبية للسيارة وهي أحدث طرازات سيارات بي إم دبليو وأكثرها تتطورًا، وتتميز السيارة بهيكل خارجي منفرد ومميز وخضعت السيارة لاختبارات متعددة خاصة بالسلامة والأمان وأخرى لقدرة السيارة على اجتياز الأراضي الوعرة والسرعات العالية وكانت نتائج هذه الاختبارات مذهلة وسنوضح لكم بالتفصيل كل مواصفات السيارة التي تم الكشف عنها.

سعة محرك السيارة الأول تبلغ 3000 سي سي (3.0 لتر) وقوته 500 حصان ويحتوي المحرك على 6 أسطوانات.

بينما المحرك الثاني من النوع الهايبرد وسعته تبلغ 4400 سي سي ونوعه V8 وقوته 750 حصان.

الأضواء الأمامية تعمل بتقنية الليد عالية الإضاءة.

تدّعم خاصية الهواتف الذكية Apple CarPlay ولكن لا تدعم خاصية Android Auto.

خاصية كشف النقطة العمياء والتشغيل الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

مقاس شاشة عرض الوسائط المعلوماتية تبلغ 14,9 إنش.

أما الشاشة الخاصة بعدادات السيارة يبلغ مقاسها حوالي 12,3 إنش.

المقصورة الداخلية تتميز بالأناقة والجمال.

قدرتها كبيرة في السير على الأراضي الوعرة.

خاصية التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني وفي استقرار الرؤية.

مزودة بنظام معلومات الترفيه iDrive .

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 19 قدم مكعب.

شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

نظام السيارة الصوتي مكون من 16 سماعة.

مزودة بأفضل وسائل الحماية والترفيه والمعلومات.

قطع غيار السيارة الجديدة من بي إم دبليو غالية الثمن ويرجع ذلك لكونها جديدة كليًا وغير متوفر قطع غيارها في جميع الأسواق.

عملية صيانة السيارة مكلفة وبيعها مرة أخرى عملية صعبة لأنها موديل جديد.

أودي A6.

مرسيدس A Class.

جينيسيس G80.

كاديلاك سي تي.

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تبدأ أسعار السيارة الجديدة في السوق المصرية للسيارات من سعر يبلغ حوالي 675 ألف جنيه مصري.