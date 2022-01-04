أسعار ومواصفات سيارة هيونداي بايون 2022

السيارات هيونداي الكورية في مصر، السيارة هيونداي بايون 2022 الجديدة لأول مرة في السوق المصري بعد انطلاقها عالمياً، حيث تأتي في فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات (CUV)، والتي يجمع تصميمها ومظهرها المستقبلي الكثير من الأناقة والمرونة ليكسب قائدها الشعور بالثقة والراحة ويدفعه للإنطلاق والتمتع بعوامل الأمان الذكية.

مميزات السيارة هيونداي بايون 2022:

ترتفع عن الأرض وقوة الأنظمة التعليق المزودة بها لتناسب كافة الطرق والاستخدامات.

توفيرها بأسعار تنافسية لكافة الفئات والقطاعات بحيث ان تفاوت السعر يجعلها في متناول الجميع.

تصميمها الجديد الجذاب، حرصت هيونداي خلال عملية التصنيع على أن تتميز السيارة بايون بتصميم جديد ومعبر ، وأن تحتوي على أحدث التقنيات وعوامل السلامة، حيث يبرز التصميم الخارجي اللافت للنظر من خلال المصابيح الأمامية والتي صنعت على شكل سهم والشبك العريض المتناسق مع أضواء LED DRLs الضيقة في الأعلى ان توفر للسيارة مظهر فريد من نوعه، بينما يمنح تصميم بايون الجريء شكلها الخلفي مظهراً انسيابياً ورياضياً والمظهر الجانبي الجذاب ايضاً.

راحة السائق والركاب، يركز التصميم الداخلي للسيارة بايون 2022 على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 4180 مم، وعرضها 1551مم، وارتفاعها 1500 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 411لتراً، وتقدم السيارة أعلى مستويات قياسية للحماية والأمان.

القوة الفائقة للمحرك، تعتمد السيارة على محرك سعة 1,400 CC يمنحها قوة 100 حصان، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

متعددة الفئات، تأتي السيارة هيونداي بايون 2022 عبر 4 فئات هي Spirit وDynamic وElite وUltimate وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة هوائية أمامية وجانبية وستائرية ، ومكابح مضادة للانغلاقABS ، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياًEBD ، ونظام الأتزان الإلكترونيESP ، وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC ، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance، ونظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist.

المواصفات الداخلية للسيارة هيونداي بايون:

يوجد بداخلها شاشة 10.25” للعدادات.

تكييف هواء اوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الامامي.

شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ونظام التعرف على الصوت.

مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي.

مفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بعد.

شاحن لاسلكي للهاتف.

وتبرز تجهيزات الإضاءة المظهر العصري والديناميكي للسيارة هيونداي بايون حيث تحتوي على إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية.

بالإضافة الى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات Dynamic وElite و Ultimate.

Spirit ب 299 ألف جنيه مصري

Dynamic ب 325 ألف جنيه مصري.

Elite ب345 ألف جنيه مصري.

Ultimate ب 365 ألف جنيه مصري.

أسعار سيارة هيونداي بايون: