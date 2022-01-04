الأكثر فخامة.. رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية تكشف الستار عن مواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية، استقبل السوق السعودي أحدث نسخة فرنسية من سيارة رينو كوليوس 2022، وهي احدث إصدارات اسطول رينو والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر الرياضية، كما أنها تضم باقة من التجهيزات الفنية بجانب تقنيات الحماية والأمان، بالإضافة لبرامج الدعم لقائد المركبة، كما تتميز بتصميم خارجي يحمل الكثير من اللمسات العصرية، ونوفر لكم من خلال موقعنا أحدث المواصفات الخاصة بالسيارة والتصميم الخارجي والداخلي لها، كما نوفر لكم أسعار الفئة الأولى والثانية من رينو كوليوس 2022 بالسعودية.

تتمتع سيارة رينو كوليوس موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي.

كما يخرج قوة قدرها 170 حصان وعزم دوران 233 نيوتن / متر.

ويتصل بناقل حركة أتوماتيك من 6 نقلات من النوع CVT، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

بينما تتسارع السيارة من السكون حتى سرعة 100 كم / ساعة في خلال 10 ثواني.

ويعد أقصى سرعة للسيارة 220 كم / ساعة.

كما جاءت السيارة بوسائد هوائية وستائر جانبية.

ومزودة بنظام ABS المانع لانزلاق الفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

بينما بها حساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة ذكي ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وكذلك بها كاميرا خلفية للمساعدة على الركن وبرنامج التوازن الإلكتروني والتحذير من السرقة وقفل مركزي للأبواب.

مواصفات رينو كوليوس موديل 2022

صممت سيارة رينو كوليوس بفتحة سقف كهربائية.

كما بها مصابيح أمامية واضواء خلفية من النوع الهالوجين مع وجود مصابيح أمامية ليد.

بينما تمتلك السيارة جنوط رياضية بقياس 19 بوصة.

وممسحة للزجاج الخلفي ومرايا جانبية تدعم التحكم الكهربائي.

قد يهمك أيضًا

وتتوافر رينو كوليوس 2022 بشاشة وسطية بقياس 10 بوصة تعمل باللمس.

وتستخدم هذه الشاشة في عرض نظام الوسائط المتعددة والخرائط.

وكذلك تدعم التوصيل في الهواتف المحمولة باستخدام تقنية البلوتوث.

كما تتمتع السيارة بمكيف هواء أوتوماتيك ذو ضبط ثنائي للمناطق، مع فتحات للمكيف في مقعد السيارة الخلفي.

جاءت أسعار الفئة الأولى (SE 4WD) من سيارة رينو كوليوس 2022 في السعودية بحوالي 101309 ريال سعودي.

أما أسعار الفئة الثانية ( LE 4WD) منها بالسعودية فقد سجلت نحو 116900 ريال سعودي.

التصميم الخارجي لسيارة رينو كوليوس موديل 2022التصميم الداخلي لرينو كوليوس 2022أسعار سيارة رينو كوليوس 2022 في السعودية