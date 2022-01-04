سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبدون رسوم، توفرت اليوم عروض مميزة لتقسيط السيارات المستعملة والتقبيل بدون مقابل على البنوك الممولة لتلك المركبات، حيث توفرت في جده مازدا 6 موديل 2018 متاحة للتنازل عن طريق الراجحي، السيارة لونها الخارجي رمادي معدني والداخلي أسود بمقاعد مخمل، الممشى 181 ألف كيلو متر مع العلم أنه كان بها دقه بالكبوت والصدام وتم تعديلها بالوكالة. السيارة متاحة للبيع أو التنازل بنظام السداد المبكر بسبب ظروف السفر للدراسة بسعر 56 ألف غير قابل للتفاوض، أما إذا كنت تريدها أقساط فقيمة القسط هي 1332 ريال مدفوع منها 40 شهر ويتبقى 20 قسط فقط بالاضافة إلى الدفعة النهائية.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

توفرت أيضاً هيونداي كونا فل كامل موديل 2020 للتنازل بسبب السفر خارج المملكة للظروف الدراسية، السيارة بحالة ممتازة جداً من الداخل والخارج مستعملة 9 أشهر فقط وبها أفضل المواصفات المعروفة، عدادها 27 ألف كيلو متر وهي بحالة الوكالة لا يوجد بها أي عيوب. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق الراجحي من خلال برنامج تمويلي بدون فوائد، تبلغ قيمة القسط الشهري 1731 ريال والسيارة متبقي عليها إجمالاً حوالي 97 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي اكسنت 2021 فل كامل، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 3 ألاف كيلو متر فقط، تتميز بإضاءات بالكامل ليد وإشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية وشبك أمامي ضخم من الكروم، فتحة سقف، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة والأوامر الصوتية، مقاعد جلد وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، السيارة وكالة بدأ إستخدامها منذ 4 أشهر ولم تُستخدم كثيراً وهي مظللة كامل عزل حراري ضمان 10 سنوات، ومتاحة للتنازل تقسيط بدون مقابل لدى البنك الأهلي بالشرقية، القسط الشهري للسيارة 1129 ريال عدد الأقساط المدفوعة 4 أقساط بالإضافة إلى الدفعة الأولى 2500 ريال، عدد الأقساط المتبقية 56 قسط والدفعة الأخيرة 22800 ريال.

سيارات للتقبيل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري SE 2020، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 187 ألف كيلو متر، يتمير بأربعة وسائد عوائة ،حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل،نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل دي في دي و6 مكبرات للصوت.

تتميز السيارة كذك بفرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية جانبية، وسائد هوائية خلفية، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، مقاعد رياضية، تحكم كهربائي بالمقاعد، مقاعد جلد وفتحة سقف، السيارة نظيفة جدا للتنازل بدون مقابل بمدينة جدة من خلال عبد اللطيف جميل، قيمة القسط الشهري 2700 ريال، يبلغ عدد الأقساط المتبقية 40 شهر وقيمة الدفعة الاخيرة 25 الف ريال، الشروط المطلوبة للتقبيل عن طريق عبداللطيف جميل تتضمن برنت تأمينات، خطاب تعريف راتب 7000 ريال على الأقل بالإضافة إلى هوية ورخصة سارية.

تقسيط سيارات مستعملة الراجحي

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 ستاندر، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 15 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية، نظام تثبيت سرعة ذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و4 مكبرات صوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ومقاعد مخمل، السيارة من المستخدم الأول بحالة نظيفة جداً والسيارة بالشكل الجديد بمدينة الرياض. تتوفر السيارة للتقبيل على الراجحي وقيمة القسط الشهري 1050 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط ودفعة أولى 3600 ريال، عدد الأقساط المتبقية 57 قسط وقيمة الأقساط المتبقية 82500 ريال، قيمة الدفعة الأخيرة 24 ألف ريال وللكاش يتم دفع مبلغ 83500 ريال.