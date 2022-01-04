الاسطورة المذهلة…سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بمواصفات واسعار خيالية

قدمت TJM وهي شركة أسترالية سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، إنها السيارة التي تم طرحها في عام 2017 ولم يتم تحديثها منذ أن قررت شركة تويوتا التوقف عن إنتاجها ومع ذلك هناك بعض الدلائل على أن شركة صناعة السيارات هذه تخطط لتحديث السيارة وإعادة طرحها في السوق سيتم إصدار المحرك الجديد في عام 2022، وقد يتضمن العرض التوضيحي طويل المدى لمحرك سياتل مجموعة من الأنماط والسمات من ناحية أخرى فإن سيارة مفهوم تويوتا إف جي كروزر الجديدة هي الأكثر إثارة للاهتمام.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تنقل مواصفات سيارة FJ Cruiser أقوى مواصفات السيارة، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الفريدة المتوفرة والتي تنافس أقوى المواصفات الموجودة في سيارات ماركات منافسة أخرى. نقدم ملخصًا كاملاً للمواصفات في الفقرات التالية:

تتميز السيارة بمحرك قوي بقوة أربعة آلاف سم مكعب.

المحرك عبارة عن وحدة من ست أسطوانات بحجم أربعة لترات.

تتميز السيارة بمحرك مائتين وثمانية وستين حصاناً.

يبلغ عزم الدوران الناتج عن محرك إف جي كروزر 318 نيوتن لكل متر.

يدور المحرك بمعدل ستة آلاف دورة في الدقيقة.

السيارة مزودة بعلبة تروس بخمس سرعات.

لتحسين أجواء السيارة ، تم تركيب مكيف داخلي.

يتوفر منفذ AUX مع توصيلات USB.

تتوفر أجهزة استشعار وقوف السيارات.

يدور المحرك بمعدل ستة آلاف دورة في الدقيقة.

السيارة مزودة بعلبة تروس بخمس سرعات.

تمت تغطية معظم ميزات المقصورة الداخلية بطبقة من المطاط ، مما يوفر للسائق والركاب المتانة والعملية من حيث النظافة والمتانة ومقاومة الماء.

للسيارة باب خلفي كبير يجعل تحميل وتفريغ السيارة في غاية السهولة.

توفر مصدات السيارة الراحة والأمان للسائق من خلال تقليل تأثير الاصطدام ، خاصة عند القيادة على طرق وعرة وغير ممهدة.

تسمح الكاميرا الخلفية للسائق برؤية ما يجري خارج محيط السيارة ، مما يسهل على السائق مراقبة الطريق وتجنب الاصطدامات.

أسعار تويوتا إف جي كروزر 2022

تبلغ تكلفة سيارة إف جي كروزر 158,355 ريال سعودي وذلك بالنسبة لسيارات الفئة الأولى بينما نجد أن سعر سيارات إف جي كروزر في الفئة الثانية 168,360 ريال سعودي يمكنك الحصول على السيارة من أحد وكلاء تويوتا العديدة المنتشرة في جميع أنحاء بلدك، حيث إنها من أجمل السيارات في العالم ويمكن الحصول عليها من مجموعة متنوعة من أسواق السيارات.