برونزية تويوتا.. سيارة تويوتا هايلاندر 2022 أحدث سيارة في السوق بأداء ومواصفات عالية

برونزية تويوتا.. سيارة تويوتا هايلاندر 2022 أحدث سيارة في السوق أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة تويوتا هايلاندر 2022 الهجينة المتطورة وهي سيارة من سيارات الكروس أوفر كبيرة الحجم والتي تستطيع حمل من 6 إلى 7 أفراد بالغين، وتسمح بالقيام بالرحلات العائلية وتتميز السيارة بأفضل وسائل الترفيه والأمان والراحة كما أن هيكلها الخارجي مميز وجذاب يخطف الأنظام وعجلاتها قوية يمكنها السير على الطرق الوعرة وسنتناول في مقالنا اليوم أسعار السيارة ومميزاتها وعيوبها في سوق السيارات السعودي بالإضافة إلى أسعارها.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على نوعين من المحركات كالآتي:-

سعة المحرك الأول تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) ومكون من 24 صمام وقوة المحرك 295 حصان وأقصى عزم دوران لموتور السيارة الأول 345 نيوتن لكل متر.

أما بالنسبة لمحرك السيارة الثاني فتبلغ سعتها 2500 سي سي ويحتوي على فتيس أوتوماتيكي مكون من 16 صمام وقوته 243 حصان وأقصى عزم دوران 230 نيوتن لكل متر.

المرايا الجانبية للسيارة يمكن طيها بشكل أوتوماتيكي.

أبرز إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2022

خاصية الدخول الذكية للسيارة بدون مفاتيح (بالريموت الكنترول).

مصابيح إضاءة السيارة الأمامية من النوع DRLS.

عجلات السيارة مصنوعة من مادة الألومنيوم المتين.

أبواب السيارة الخلفية يتم غلقها وفتحها بالكهرباء.

في طراز VXR من السيارة فتحة سقف بانورامية.

أبعاد السيارة تأتي على الترتيب كالآتي (4950 ، 1929 ، 1730) مللي متر.

5 منافذ يو إس بي.

نقطة اتصال لاسلكية ذكية بالهواتف المحمولة.

المقاعد يتم تهويتها بأجهزة تبريد وتدفئة.

مقاس شاشة عرض المعلومات الترفيهية والوسائطية تبلغ 8 بوصة.

تدعم خاصيتي Android Auto & Apple CarPlay الخاصة بالهواتف الذكية.

مقاعد السيارة الخاصة بالصف الأول تعمل كهربيًا ومصنوعة من الجلد الفاخر.

مراقبة الهواء على إطارات السيارة.

مزودة بـ 3 صفوف واسعة ومناسبة للركاب البالغين ومريحة.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الفرامل مانعة للانغلاق.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

مقاعد الصف الثالث ضيقة إلى حد كبير مقارنة بالسيارات المنافسة.

سعر السيارة أغلى من أسعار السيارات المنافسة.

حجم الحقيبة الخلفية أصغر من المنافسين.

عيوب سيارة تويوتا هايلاندر 2022أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السوق السعودية للسيارات

سعر سيارة هايلاندر الجديدة من تويوتا يبدأ من 132 ألف و300 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.