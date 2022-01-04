وحش الصناعة الألمانية.. سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 تغزو السوق السعودي بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 في السعودية التي تعطي انطباع فريد للسيارة الألمانية، حيث يوفر التصميم الداخلي والشكل الهجومي لمالك السيارة الشعور بالكثير من القوة والراحة، وتميزها بقلة العيوب مقارنةً بـ السيارات الأخرى التي تكون في نفس الفئة السعرية، كما أن جودة السيارة أكثر من رائعة وخاماتها الداخلية والخارجية جيدة جداً، ونوفر لكم من خلال هذا المقال المواصفات الكاملة للسيارة وأسعارها في السعودية.

سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022

تعد سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2022 النسخة الجديدة التي تألقت بها شركة بي ام دبليو عملاقة السيارات الألمانية، والتي تم إصدارها في الأسواق السعودية والتي تمتلئ بالكثير من التقنيات القوية، بجانب الهيكل الخارجي الذي له اطلاله مميزة مع الترقيات الداخلية وأنظمة دعم قائد المركبة.

تمتلك سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 محرك 4 سلندر سعة 2 لتر.

يعمل المحرك بنظام التنفس الطبيعي قادر على إخراج قوة قدرها 150 حصان وعزم دوران 200 نيوتن/ متر.

كما يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، قد يدفع الحركة إلى عجلات السيارة الأمامية.

وتتسارع السيارة من وضعية السكون إلى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 9.3 ثانية، وتعد سرعتها القصوى 202 كم / ساعة.

وتتمتع السيارة بسبع وسائد هوائية لحماية الركاب.

بينما تمتلك نظام ABS لمنع انزلاق الفرامل وكذلك نظام EBD التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل على جميع الإطارات.

كما بها برنامج الفرامل المساعد ووجود حساسات أمامية وخلفية بالإضافة للكاميرا الخلفية وخاصية التحذير من التصادمات الأمامية.

وقد جهزت سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية من الهالوجين مع أضواء ليد نهارية.

كما بها فتحة سقف كهربائية ومرايا جانبية وجنوط رياضية بقياس 17 بوصة.

بينما تدعم شاشة وسطية بقياس 10 بوصة ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

كما بها نظام صوتي فاخر من ثمان مكبرات صوتية.

وكذلك تدعم السيارة خاصية التحكم الكهربائي في الزجاج الجانبي.

بينما تدعم السيارة شاحن لاسلكي للهواتف ومقاعد من الجلد الفاخر ومقود من الجلد.

مواصفات بي ام دبليو x1 موديل 2022التصميم الخارجي لسيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022سعر سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 في السعودية

وجاء سيارة بي ام دبليو x1 موديل 2022 في السعودية بمبلغ 182 ألف ريال سعودي.