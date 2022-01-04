قنبلة السيارات الكورية..سعر ومواصفات سيارة هيونداي i20 2022 في صالات عرض السيارات

تعتبر سيارة هيونداي i20 2022 لجميع التضاريس من أكثر السيارات شهرة في السوق، ويمكن تصنيفها كسيارة من الجيل الثالث بمجموعة فريدة من التقنيات والأدوات التي تعد من السمات المميزة لطراز ST ويمكن تمييزها بشكل استثنائي أداء القيادة واستقرار الطريق كما أن لديها محركًا قويًا، والعديد من العجلات الرياضية ومجموعة فريدة من القدرات التي تميزها عن غيرها من المركبات في السوق مثل استهلاك الوقود المنخفض ومجموعة متنوعة من الميزات والقدرات الأخرى التي نعرفها.مواصفات مركبة هيونداي i20 2022
فيما يلي بعض أهم الميزات المضمنة في سيارات Hyundai i20 2022:
- تبلغ سعة محرك السيارة 1400 لتر MPI وتتميز بقوة حصانية تقدر بـ 100 حصان وعزم دوران يبلغ 134 رطلاً.
- من حيث قياسات السيارة يبلغ طول هيونداي i20 4040 ملم وعرضها حوالي 1775 ملم وارتفاعها 1450 ملم.
- أبعاد عجلات السيارة 2580 مم يتم دفع السيارة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات.
- المساحة خلف Hyundai i20 فسيحة.
هي سيارة تم إطلاقها في عام 2022.
- السيارة مزودة بنظام مكابح قوي مانع للانغلاق.
- كما يأتي مزودًا بمجموعة من الوسائد الهوائية التي يمكن استخدامها لحماية الركاب.
- بالإضافة إلى ذلك تأتي مع نظام مراقبة الإطارات.
- في الجزء الخلفي من السيارة هناك أجهزة استشعار وقوف السيارات.
- لديه أيضًا عدد من الكاميرات الخارجية القابلة للانعكاس المزودة بقدرات تسخين.
- بالإضافة إلى ذلك يتم تضمين منظم السرعة.
- يحتوي على شاشتين إحداهما بحجم 3.5 بوصة والأخرى بحجم 3.8 بوصة.
- بمساعدة نظام التوازن الإلكتروني تبرز السيارة.
- مصابيح LED مثبتة في مقدمة السيارة وخلفيتها.
بعد إطلاق Hyundai i20 2022 وعدة أشهر من الظهور في سوق السيارات الكورية ارتفع سعر Hyundai i20 2021 إلى حد ما في صالات عرض السيارات إلى السعر التالي:
- ويبلغ سعر سيارة هيونداي i20 2022 التي تنتمي للفئة الأولى 270 ألف جنيه في السوق.
- ويبلغ سعر سيارة هيونداي i20 2022 التي تنتمي إلى الفئة الثانية 290 ألف جنيه في السوق.
- وفي الأسواق يبلغ سعر طراز هيونداي i20 2022 الذي ينتمي للفئة الثالثة 300 مليون جنيه.
- في الأسواق هيونداي i20 4 Series 2022 ، بسعر 310 مليون دولار.
الوسوم
تعتبر سيارة هيونداي i20 2022 لجميع التضاريس من أكثر السيارات شهرة في السوق، ويمكن تصنيفها كسيارة من الجيل الثالث بمجموعة فريدة من التقنيات والأدوات التي تعد من السمات المميزة لطراز ST ويمكن تمييزها بشكل استثنائي أداء القيادة واستقرار الطريق كما أن لديها محركًا قويًا، والعديد من العجلات الرياضية ومجموعة فريدة من القدرات التي تميزها عن غيرها من المركبات في السوق مثل استهلاك الوقود المنخفض ومجموعة متنوعة من الميزات والقدرات الأخرى التي نعرفها.مواصفات مركبة هيونداي i20 2022
فيما يلي بعض أهم الميزات المضمنة في سيارات Hyundai i20 2022:
- تبلغ سعة محرك السيارة 1400 لتر MPI وتتميز بقوة حصانية تقدر بـ 100 حصان وعزم دوران يبلغ 134 رطلاً.
- من حيث قياسات السيارة يبلغ طول هيونداي i20 4040 ملم وعرضها حوالي 1775 ملم وارتفاعها 1450 ملم.
- أبعاد عجلات السيارة 2580 مم يتم دفع السيارة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات.
- المساحة خلف Hyundai i20 فسيحة.
هي سيارة تم إطلاقها في عام 2022.
- السيارة مزودة بنظام مكابح قوي مانع للانغلاق.
- كما يأتي مزودًا بمجموعة من الوسائد الهوائية التي يمكن استخدامها لحماية الركاب.
- بالإضافة إلى ذلك تأتي مع نظام مراقبة الإطارات.
- في الجزء الخلفي من السيارة هناك أجهزة استشعار وقوف السيارات.
- لديه أيضًا عدد من الكاميرات الخارجية القابلة للانعكاس المزودة بقدرات تسخين.
- بالإضافة إلى ذلك يتم تضمين منظم السرعة.
- يحتوي على شاشتين إحداهما بحجم 3.5 بوصة والأخرى بحجم 3.8 بوصة.
- بمساعدة نظام التوازن الإلكتروني تبرز السيارة.
- مصابيح LED مثبتة في مقدمة السيارة وخلفيتها.
بعد إطلاق Hyundai i20 2022 وعدة أشهر من الظهور في سوق السيارات الكورية ارتفع سعر Hyundai i20 2021 إلى حد ما في صالات عرض السيارات إلى السعر التالي:
- ويبلغ سعر سيارة هيونداي i20 2022 التي تنتمي للفئة الأولى 270 ألف جنيه في السوق.
- ويبلغ سعر سيارة هيونداي i20 2022 التي تنتمي إلى الفئة الثانية 290 ألف جنيه في السوق.
- وفي الأسواق يبلغ سعر طراز هيونداي i20 2022 الذي ينتمي للفئة الثالثة 300 مليون جنيه.
- في الأسواق هيونداي i20 4 Series 2022 ، بسعر 310 مليون دولار.