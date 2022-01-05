الاسطورة وصلت”” شيفروليه ماليبو 2022 سيارة المستقبل في السعودية

الاسطورة وصلت”” شيفروليه ماليبو 2022 سيارة المستقبل قامت شركة شيفرولية بإطلاق الإصدار الجديد الخاص بسيارة شيفروليه 2022، حيث أن هذه السيارة تتميز بتصميمها الخارجي الحديث والمنفرد، بالإضافة إلى مقصورتها الداخلية المتميزة والرائعة، كما قام العديد من الأشخاص بالبحث عن مواصفات هذه السيارة وسعرها، و لذا فنحن فى هذا المقال سوف نقوم بتقديم إليكم جميع التفاصيل التي تخص سيارة شيفروليه ماليبو 2022 الجديدة، وسعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات المحرك الخاص بسيارة شيفروليه ماليبو 1.5L Turbo LS لعام 2022

تعد سيارة شيفروليه الجديدة ماليبو لعام 2022 من فئة السيارات ذات الدفع الأمامي فقط، بالإضافة إلى محرك متوسط يقوم بإنتاج قوة تكافئ 165 حصان، وإليكم أهم مواصفات المحرك الخاص بسيارة شيفروليه الجديدة وهو كالآتي:

نوع الوقود: بنزين.

السعة الاستيعابية للمحرك: 5 لتر.

فئة الدفع: دفع السيارة أمامي فقط.

قوة محرك السيارة: تعادل 165 حصان.

عدد الأسطوانات: السيارة تحتوي على 4 سيليندر.

ناقل الحركة: 6 سرعات، أوتوماتيك.

العزم الخاص بالدوران: 250 نيوتن/ متر.

السعة الاستيعابية لخزان الوقود: يوجد بالسيارة خزانين بإجمالي سعة 61.7 لتر.

التسارع من السكون حتى 100 كم/ساعة: في 8.3 ثانية.

الاقتصاد في حرق الوقود: 7 لتر/ 100 كم للمسافة.

الحد الأقصى للسرعة: إن السرعة القصوى للسيارة 220 كم/ ساعة.

مواصفات أخرى لسيارة شيفروليه ماليبو الجديدة 2022

ارتفاع السيارة: يصل ارتفاعها حتى 1470 مم.

عرض السيارة: يصل عرض السيارة إلى 1854 مم.

طول السيارة: تأتي السيارة بطول 2923 مم.

قاعدة عجلات السيارة: تصل حتى 2829 مم.

وزن السيارة: يصل وزن السيارة إلى 1423 كيلو جرام.

عدد أبواب السيارة: 5 أبواب.

سعة صندوق السيارة: يبلغ 453 لتر.

نوع العجلات: تم صناعتها من الحديد.

سعر سيارة شيفروليه الجديدة ماليبو لعام 2022 في السعودية

إن السعر الخاص بسيارة شيفروليه الجديدة ماليبو لعام 2022 يتنوع باختلاف الموديل الخاص بالسيارة في الأسواق الموجودة في المملكة، ومن الممكن أن تكون أسعار هذه السيارة متراوحة بين 79000 ريال إلى 144600 ريال، وذلك على النحو الآتي: