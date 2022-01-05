قنبلة الموسم اليابانية.. تويوتا رايز XLE 2022 تقسيط بدون دفعه اولي على 5 سنوات

التقسيط المميز من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة تويوتا رايز XLE 2022 الجديدة كليًا والتي لم يعد هناك الكثير من الوقت على إصدار السيارة بشكل كلي في جميع أسواق السيارات الأوروبية والعالمية بحلول الربع الأول من العام المقبل بعد أيام عام 2022 وتعد هذه السيارة من أفخم السيارات التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية والرائدة في صناعة السيارات حيث قامت تويوتا بعمل تعديلات مميزة على السيارة جعلتها بكل هذه الشهرة.

تبلغ أطوال السيارة على الترتيب (طول وعرض وارتفاع) كالآتي 4030، 1710 و1600 مللي متر.

بينما طول قاعدة عجلات السيارة تصل إلى 2252 مللي متر.

سعة محرك السيارة تبلغ 1200 سي سي (1.2 لتر) وقوته تصل إلى 83 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 113 نيوتن لكل متر ومكون من 3 أسطوانات.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 20.2 كيلو متر لكل لتر.

الفتيس المقترن به السيارة من النوع CVT .

مقاس الجنوط الرياضي لعجلة السيارة مقاسها 16 بوصة.

الأضواء الأمامية تعمل بالهالوجين والخلفية تعمل بالـ LED.

التشغيل عن بعد ودخول السيارة الذكي بدون مفاتيح.

نظام التكييف داخل السيارة يعمل مانيوال ولا يؤثر على أداء المحرك.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء ويمكن التحكم بها وطيها.

خاصية الكشف عن النقطة العمياء.

منافذ USB والاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي.

نقطة اتصال بالواي فاي.

دعم Android Auto , Apple CarPlay الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.

النظام الصوتي فاخر وقوته عالية والمكبرات الصوتية تعمل بدقة عالية.

يتم التحكم في مقابض السيارة إلكترونيًا من قبل السائق.

أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز XLE 2022عيوب سيارة تويوتا رايز XLE 2022

لم يتم الكشف عن عيوب خاصة بالسيارة حتى الآن لأنها موديل جديد كليًا ولم يتم انتشارها بشكل يكشف عيوبها وبمجرد الوصول إلى عيوب للسيارة سنقوم بتوضيحها لكم.

أسعار سيارة تويوتا رايز XLE 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل

جاء التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل السعودية كالآتي:-