الرايقة اوي.. مواصفات واسعار سيارة سوزوكي إس كروس 2022 في السوق السعودية

الرايقة اوي.. مواصفات واسعار سيارة سوزوكي إس كروس 2022 قامت شركة سوزوكي العالمية بالكشف عن مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي إس كروس 2022 الجديدة كليًا في الأسواق التي من المتوقع انتشارها في بدايات الربع الأول من العام القادم في أوروبا لتنتشر وبقوة في الربع الثاني من نفس العام، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة سيارات الكروس أوفر المميزة والتي تعتبر من أفضل السيارات العائلية كبيرة الحجم وسنوضح باستفاضة أكثر في السطور التالية أبرز عيوب ومميزات سيارة سوزوكي الجديدة عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني.

سعة محرك السيارة تبلغ 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته حوالي 127 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 235 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من 4 أسطوانات و6 سرعات.

أقصى تسارع للسيارة يبدأ من 0 حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون فترة زمنية حوالي 9.5 ثانية.

يبلغ طول السيارة حوالي 430 سم وعرضها 178.5 سم بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 158.5 سم.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ 260 سم وسعة الصندوق الخلفي للسيارة 430 لتر.

أنظمة خاصة بتثبيت السرعة وكاميرا السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

شاشة موجودة في وسط السيارة من الأمام تعمل باللمس معلوماتية مقاس 9 بوصة.

تدعم خاصية الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

الفرملة الذاتية القيادة وكشف النقطة العمياء على الطريق.

المصابيح الخلفية للسيارة تعمل بتقنية الليد المضيئة التي تنير كل الطريق.

شبك عريض من الأمام يتوسطه شعار سوزوكي مطلي بلون فضي لامع.

خاصية دخول السيارة الذكي دون الحاجة لاستخدام المفاتيح.

المقاعد الداخلية مصنوعة من القماش المخملي الفاخر.

مواصفات سيارة سوزوكي إس كروس 2022 في السوق السعوديةمميزات سيارة سوزوكي 2022 الجديدةعيوب سيارة سوزوكي الجديدة كليًا في الأسواق

نظرًا لكون السيارة من السيارات الحديثة تمامًا والغير متوفرة كليًا في الأسواق فلذلك لم يتم الكشف عن أي عيوب خاصة بها حتى الآن.

سعر سوزوكي كروس الجديدة موديل 2022 في الأسواق السعودية

تختلف أسعار السيارة باختلاف نوع الفئة وتتمثل الأسعار كما يلي:-